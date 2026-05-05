Tradizione e divertimento, Bordighera si prepara per i festeggiamenti patronali di Sant'Ampelio (Foto)

Fuochi d'artificio e serate danzanti ed enogastronomiche animeranno Bordighera in occasione della festa patronale di Sant’Ampelio. La comunità si riunirà, infatti, per festeggiare il santo patrono dal 14 al 17 maggio.

Quattro giornate da vivere tra tradizione, musica, specialità gastronomiche e uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: i fuochi d’artificio sul mare. Secondo il programma il 14 maggio alle 9.45 presso la sede della Società Mutuo Soccorso Pescatori vi sarà, come da tradizione, la proclamazione del premiato del Parmurelu d’Oru 2026, alle 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena verrà poi celebrata la messa pontificale presieduta dal vescovo mentre nel pomeriggio alle 16.30 si terranno la processione e la benedizione della città. Infine, alle 19 sulla Spianata del Capo andrà in scena la serata gastronomica e musicale mentre alle 22 a Capo Ampelio vi sarà lo spettacolo pirotecnico.

Dal 15 al 17 maggio, invece, i festeggiamenti proseguiranno con musica, intrattenimento e serate gastronomiche.