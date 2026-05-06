Sanremo, al Casinò arriva “Le nostre donne” con Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri

Si chiude nel segno dell’ironia e del divertimento la stagione teatrale 2025-2026 del Casinò di Sanremo. Venerdì 22 maggio alle ore 21.00, sul palco del Teatro dell’Opera, andrà in scena la commedia “Le nostre donne”, interpretata da Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri.

Dopo il successo degli spettacoli con protagonisti Ezio Greggio, Stefano Fresi, Cesare Bocci, Vittoria Belvedere, Giampaolo Morelli, Max Pisu, Chiara Salerno, Rocio Munoz Morales, Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Massimo Popolizio, la rassegna si congeda con un testo francese brillante e dissacrante.

“Le nostre donne”, scritto da Eric Assous e diretto da Alberto Giusta, è una pièce dal ritmo serrato che alterna leggerezza e cinismo, giocando sul ribaltamento dei ruoli e su continui colpi di scena. Una prova d’attore tutta al maschile, in cui le donne restano sullo sfondo, evocate nei dialoghi dei protagonisti.

Per quanto riguarda i biglietti: platea primo settore 25 euro, secondo settore 20 euro, galleria 15 euro. Previste agevolazioni per studenti, persone fragili e associazioni, oltre alla possibilità di acquistare i tagliandi anche online.

Un ultimo appuntamento che promette di conquistare il pubblico, chiudendo con leggerezza e intelligenza una stagione teatrale di grande partecipazione.