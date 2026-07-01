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Eventi | 01 luglio 2026, 14:42

Ai Bagni Germana di Arma di Taggia l'estate si apre con la serata "Paella y Sangria" del 3 luglio (Foto)

Venerdì dalle 20.30 appuntamento con una cena a tema spagnolo tra paella, sangria e cucina alla carta: ultimi posti disponibili

L'estate prende il via ai Bagni Germana di Arma di Taggia con una serata all'insegna dei sapori mediterranei e della convivialità. Venerdì 3 luglio 2026, a partire dalle 20.30, lo storico stabilimento balneare ospiterà la serata a tema spagnolo "Paella y Sangria", un appuntamento dedicato a residenti, turisti e a tutti gli amanti delle serate estive sul mare.

Protagonista dell'evento sarà una paellera di un metro di diametro, dalla quale verrà preparata la paella dallo chef premiato Andrea, accompagnata dalla sangria e da un'atmosfera ispirata alla tradizione spagnola.

Per tutta la serata sarà inoltre disponibile la cucina dei Bagni Germana con il menù alla carta, così da consentire agli ospiti di scegliere anche tra le proposte della casa.

L'iniziativa punta a inaugurare la stagione estiva con una serata all'insegna del gusto, dell'allegria e dell'atmosfera mediterranea. I posti disponibili sono limitati.

Evento: Serata spagnola “Paella y Sangria”

Dove: Bagni Germana, Arma di Taggia

Quando: Venerdì 3 luglio 2026

Orario: dalle 20.30

Prenotazioni: 347 4343666

Prenotazioni online: https://forms.gle/BzFzUgkFcpE3LVe69

Redazione

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