Bordighera, al via “Conoscere per Amare”: venerdì 3 luglio Carlo Bagnasco apre la rassegna dedicata al territorio

Prende il via domani, nei giardini della Fondazione San Giuseppe di via del Troglio 4, a Bordighera Alta, la rassegna estiva “Conoscere per Amare”, un ciclo di incontri culturali pensato per approfondire e valorizzare il patrimonio storico, artistico e naturalistico del territorio.

Il primo appuntamento, con inizio alle ore 21, sarà dedicato all'arte. Ospite della serata sarà Carlo Bagnasco, curatore di Villa Pompeo Mariani, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra pittura e paesaggio con l'incontro “Monet e Mariani, luci e colori delle Riviere”. Al centro dell'intervento, “l'influenza del fascino di Bordighera nelle opere di Claude Monet”, offrendo uno sguardo sul legame tra il celebre maestro impressionista e la città delle palme.

La rassegna proseguirà poi il 7 agosto con una serata dedicata alla natura. Il dottor Claudio Littardi proporrà l'incontro “La palma da datteri. Dal lontano Oriente a Bordighera”, ripercorrendo “la storia e le origini di una pianta divenuta simbolo di una città”.

L'ultimo appuntamento è in programma il 4 settembre e sarà dedicato ai sapori del territorio. Il professor Alessandro Carassale guiderà il pubblico nell'incontro “L'olio d'oliva: oro da gustare”, con una “degustazione conoscitiva di un alimento così prezioso della nostra terra”.

“Conoscere per Amare” si propone così come un percorso attraverso arte, natura e cultura enogastronomica, con l'obiettivo di far conoscere più a fondo le eccellenze che caratterizzano Bordighera e il suo territorio.