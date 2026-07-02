Al via l'ottava edizione dell'Educamp: lo sport e il divertimento estivo conquistano i giovani di Sanremo e Taggia

Lunedì 22 giugno è partita ufficialmente l’ottava edizione dell’Educamp, il centro estivo sportivo di qualità promosso dalla Polisportiva dei Fiori 2.3 sul format del Coni Regionale Liguria. L'iniziativa si sviluppa attraverso le due storiche proposte gemellate sul territorio, capaci di coprire le aree di Sanremo e di Taggia con la Valle Argentina. Gli Educamp Coni sono centri sportivi multidisciplinari riconosciuti dalla Regione Liguria e rivolti ai giovani che, nel periodo estivo, hanno la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative e adeguate alle diverse fasce d’età.

A Sanremo la società capofila del campus è la Nuova Lega Pallavolo, che opera in stretta collaborazione con l’Amministrazione del Comune di Sanremo e con l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante. Sono stati oltre quaranta i partecipanti registrati nella sola prima settimana di attività, con numeri già in crescita per i successivi quattro turni in programma. Il progetto prevede una frequenza settimanale, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.00, ed è rivolto alla fascia di età compresa tra i 5 e i 12 anni. La base logistica delle attività è stata individuata nel cortile della Scuola Media Pascoli e nei confinanti Giardini di Villa Nobel. A tutti i partecipanti viene fornito un kit completo con magliette, pantaloncini e cappellino, mentre i pranzi e le merende sono curati direttamente dallo chef Luca Muratore.

Durante la settimana vengono proposti vari sport a rotazione, oltre ad attività ludico-educative, compiti e momenti di socializzazione. In questo primo blocco i ragazzi si sono cimentati nel judo con il Budo Sanremo, nel ciclismo, nel volley con la Nuova Lega Pallavolo e nel canottaggio con la Canottieri Sanremo. Spazio anche all'arrampicata con Geco Climbing, al pattinaggio con il Pattinaggio Artistico Sanremo, alla ginnastica artistica e ritmica con la Ginnastica Riviera dei Fiori e al baseball e softball con il Sanremo Baseball. Non sono mancati i momenti dedicati al nuoto presso la piscina del Mediterranee e le attività in spiaggia presso lo stabilimento dei Tre Ponti. La coordinatrice delle attività sportive è la professoressa Alicya Panizzi, che si avvale della collaborazione di Marco Giannoccoli, Floriana Tambone e delle assistenti Sara, Elena, Sofia, Giulia e Marta.

Lunedì 29 giugno è invece il turno dell’Educamp Taggia e Valle Argentina, pronto a inaugurare i propri spazi. In questa edizione il centro estivo accoglie la fascia 5/12 anni con l'importante aggiunta di una sezione speciale dedicata alla scuola materna, aperta ai bimbi dai 3 ai 5 anni. Il punto di ritrovo è fissato presso la Palestra Ruffini e la Scuola Elementare di Taggia. Anche in questo caso l’organizzazione è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Taggia e l’Istituto Comprensivo Ruffini. La società capofila di questa branca è la Asd Ginnastica Riviera dei Fiori; il coordinatore delle attività sportive è il professor Samuele Perotti, mentre la sezione materna è affidata a Manuela Meraglia. Questa edizione del centro estivo terminerà venerdì 14 agosto.

Per la perfetta riuscita dell'iniziativa si rivela fondamentale il coinvolgimento di molte società sportive del territorio e dei loro tecnici qualificati e appassionati. Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento particolare agli sponsor che sostengono il progetto, ovvero Alma Kids Abbigliamento per bambini per la piazza di Sanremo e l'Immobiliare Sara per quella di Taggia. La gestione amministrativa dell'intero network di centri è affidata all'ingegner Alice Frascarelli, che coordina tutte le iscrizioni e le attività quotidiane. I posti ancora disponibili per le prossime settimane sono limitati. Per ricevere informazioni o per riservare una delle ultime disponibilità è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero telefonico 3664125027.