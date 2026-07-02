Sanremo: la pioggia non ferma i festeggiamenti di San Siro: successo per 'Magia e Cinema', stasera debutta l'Aperitivo con Mistero

La pioggia, tanto attesa per rinfrescare l'aria, aveva fatto temere fino all'ultimo il rinvio della seconda serata dei festeggiamenti. Invece, il miglioramento delle condizioni meteo ha consentito il regolare svolgimento dell'appuntamento dedicato a "Magia e Cinema", che ha richiamato numerose famiglie in piazza. A conquistare il pubblico è stato ancora una volta il Mago Sasà, protagonista di uno spettacolo capace di coinvolgere grandi e piccoli. Gli organizzatori sottolineano come, anno dopo anno, l'artista riesca a rinnovarsi e a sorprendere gli spettatori, grazie a una miscela di illusionismo, ironia e partecipazione.

«Non solo i bambini ma anche i grandi lo seguono ammirati e stupiti, anzi i grandi riescono anche a cogliere il suo fine umorismo che aggiunge sempre un po' di sale alle sue esibizioni», evidenziano dal comitato organizzatore. La serata è poi proseguita con il cinema all'aperto, reso ancora più suggestivo dall'aria fresca, dal piacevole venticello, dalla luna piena e dal tradizionale ghiacciolo distribuito ai presenti. Sul grande schermo è stato proiettato "Il Robot selvaggio", film che affronta temi come la genitorialità, l'empatia e il rapporto tra natura e tecnologia, contribuendo alla riuscita dell'iniziativa.

«Grazie a tutti coloro che, sfidando la situazione atmosferica, si sono presentati all'appuntamento e hanno così trascorso un momento semplice ma felice», è il messaggio di ringraziamento rivolto dagli organizzatori ai partecipanti. L'attenzione è ora rivolta alla serata di oggi, quando il programma dei festeggiamenti proporrà una novità assoluta: "Aperitivo con Mistero", un evento che unirà gioco, riflessione e convivialità. I partecipanti saranno chiamati a raccogliere indizi e a collaborare per individuare il responsabile del mistero, tra buon cibo, divertimento e spirito di squadra.