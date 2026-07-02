Sanremo, al Teatro dell’Opera del Casinò un grande omaggio a Miles Davis con cinque stelle del jazz internazionale

Nuovo appuntamento di grande richiamo per gli appassionati di jazz al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, che questa sera ospiterà un prestigioso tributo a Miles Davis, tra le figure più importanti e influenti della storia della musica afroamericana. L’evento, inserito nel calendario della rassegna Unojazz&Blues, celebrerà l’eredità artistica del leggendario trombettista americano, capace di rivoluzionare linguaggi, stili e sonorità del jazz attraverso le diverse epoche della sua carriera. Un percorso musicale che continua ancora oggi a rappresentare un punto di riferimento per musicisti e appassionati di tutto il mondo.

A rendere omaggio al grande maestro sarà una formazione d’eccezione composta da Pietro Tonolo, Jorge Rossy, Giampaolo Casati, Dario Deidda e Giancarlo Bianchetti, protagonisti della scena jazz internazionale e pronti a proporre una serata all’insegna della qualità artistica e dell’improvvisazione. L’inizio del concerto è fissato alle 21.30. L’ingresso sarà gratuito, ma sarà necessario effettuare la prenotazione attraverso il sito della manifestazione. Il link dedicato resterà attivo dalle 10 alle 20 del giorno stesso del concerto, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Gli organizzatori ricordano inoltre che il check-in dovrà essere effettuato entro le 21.10: oltre tale orario il posto prenotato non sarà più garantito. “Un appuntamento che rende omaggio a una delle personalità più innovative e rivoluzionarie della storia del jazz”, sottolineano gli organizzatori della rassegna. Il calendario di Unojazz&Blues proseguirà già il giorno successivo, venerdì 3 luglio, con l’atteso concerto di “Kurt Rosenwinkel’s – The Remedy Tour 2026”.

La manifestazione è sponsorizzata da Unoenergy, azienda con sede a Sanremo attiva su tutto il territorio nazionale nella commercializzazione di gas, energia elettrica e servizi per l’efficientamento energetico.