Sanremo, il palco di Pian di Nave ieri al primo esame: sopralluogo della commissione di vigilanza verso il via agli eventi

Un passaggio fondamentale verso l'avvio della stagione degli eventi estivi. Ieri mattina la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha effettuato il sopralluogo sul grande palco allestito in Piazzale Pian di Nave, chiamata a verificare la struttura e le condizioni necessarie per consentire lo svolgimento degli appuntamenti in calendario nelle prossime settimane.

L'ispezione rappresenta uno degli ultimi step tecnici prima del definitivo via libera alla programmazione che accompagnerà l'estate sanremese. La commissione ha esaminato il palco, gli allestimenti e gli aspetti legati alla sicurezza, in vista dell'autorizzazione che permetterà di ospitare concerti, spettacoli e manifestazioni nella suggestiva cornice affacciata sul mare.

Dopo settimane di lavori, con la struttura che giorno dopo giorno ha preso forma sotto gli occhi di residenti e turisti, Pian di Nave è ormai pronto a diventare il cuore pulsante dell'estate 2026, confermandosi il principale polo degli eventi cittadini. L'esordio è previsto sabato prossimo con il concerto di Goran Bregović, che inaugurerà ufficialmente la stagione estiva dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Da quel momento il palco sarà protagonista di un fitto calendario che alternerà musica, spettacolo e cultura.

Grande attesa anche per le serate gratuite di "One Night Summer Hits", che prenderanno il via il 18 luglio con LDA, Aka7even, Sissi e Amelie Villano, primo dei cinque appuntamenti musicali destinati ad animare il lungomare con alcuni dei nomi più seguiti della scena italiana. Non mancheranno gli eventi culturali, con il ritorno dei Martedì Letterari estivi, mentre tra gli appuntamenti più attesi figura anche "La Notte dei Fiori", che quest'anno si trasferisce proprio a Pian di Nave, consolidando il ruolo della location come fulcro della programmazione estiva.

Il sopralluogo di ieri mattina rappresenta quindi un passaggio decisivo, che avvicina ulteriormente l'apertura ufficiale del palco. Salvo imprevisti, la struttura è pronta ad accogliere migliaia di spettatori per un'estate che si preannuncia ricca di appuntamenti e destinata a trasformare ancora una volta il lungomare di Sanremo in un grande teatro all'aperto.