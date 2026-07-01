Bajardo, torna il Memorial José: auto storiche protagoniste sulle strade dell'entroterra

I motori d'epoca tornano a rombare tra i tornanti dell'entroterra. Sabato 4 luglio andrà in scena la nona edizione del "Memorial José", il tradizionale raduno di auto storiche che porterà a Bajardo appassionati e collezionisti provenienti da diverse località, per una giornata all'insegna della passione automobilistica e del ricordo.

L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Bajardo, in collaborazione con il Ducati Club Ventimiglia e il Porsche Club Monaco, e si svolgerà lungo uno dei tratti stradali più suggestivi dell'entroterra ligure, quello che collega Apricale a Bajardo.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 9 nella zona di San Rocco, al bivio Bajardo-Apricale, nei pressi del Parco delle Rimembranze. Da qui prenderà il via la prima "passeggiata" delle vetture storiche, in programma dalle 9 alle 12, lungo il percorso che dal Bivio di Vetta conduce fino a San Rocco.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, è prevista una seconda sessione sullo stesso tracciato, offrendo così agli appassionati un'ulteriore occasione per ammirare da vicino alcune delle vetture che hanno scritto la storia dell'automobilismo.

Tra le particolarità dell'iniziativa c'è anche la possibilità, per il pubblico presente, di vivere l'emozione di un giro a bordo delle auto storiche. Gli organizzatori hanno infatti previsto che gli appassionati possano provare "l'ebbrezza della velocità" salendo come passeggeri sulle vetture d'epoca, trasformando il raduno in un'esperienza ancora più coinvolgente.

L'appuntamento rappresenta ormai una tradizione consolidata per Bajardo e per gli amanti dei motori, unendo la valorizzazione delle auto storiche alla promozione del territorio. Le strade dell'entroterra, con i loro panorami e i loro tornanti, offriranno ancora una volta lo scenario ideale per una manifestazione che richiama ogni anno curiosi, famiglie e collezionisti, nel ricordo di José e con la passione per i motori come filo conduttore della giornata.