Ventimiglia, il Coro ANC protagonista al Teatro Arena di Cala del Forte: una serata tra lirica, pop ed emozioni

Lo splendido Teatro Arena del Nuovo Porto di Cala del Forte farà da cornice, domenica 12 luglio, al concerto del Coro ANC Ventimigliese, un appuntamento che si preannuncia ricco di musica, emozioni e momenti di grande coinvolgimento per il pubblico. L'evento è organizzato dall'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione "Fois" di Ventimiglia, presieduta da Ernesto Fresca Fantoni, in collaborazione con il Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia, guidato dal dottor Sergio Pallanca.

A presentare la serata è il presidente e fondatore del coro, Rino Aliquò, che sottolinea come «sarà una serata ricca di emozioni, durante la quale il pubblico potrà apprezzare un repertorio che spazierà dai grandi brani della lirica fino ai più celebri successi della musica leggera e pop». Il Coro ANC Ventimigliese sarà diretto dal maestro Dario Amoroso, che guiderà i coristi in un programma capace di coniugare tradizione e modernità. Accanto alle esecuzioni corali, spazio anche alle performance di alcuni solisti del coro, chiamati a regalare al pubblico momenti di particolare intensità artistica.

L'appuntamento rappresenta un'importante occasione di incontro per la città, unendo musica, cultura e spirito di condivisione in una delle location più suggestive del territorio. Il Teatro Arena del Nuovo Porto di Cala del Forte si conferma così un palcoscenico d'eccezione per iniziative capaci di valorizzare le realtà culturali locali e offrire ai cittadini e ai visitatori una serata all'insegna della qualità musicale.