Georgia Mos torna a casa: la dj e producer sanremese protagonista sabato 4 luglio al Bay Club con il nuovo tour estivo

Sarà una serata all'insegna dell'energia, della musica elettronica e delle sonorità internazionali quella in programma sabato 4 luglio al Bay Club di Sanremo, dove farà tappa il tour estivo di Georgia Mos, dj e producer sanremese ormai affermata sui palcoscenici di tutto il mondo. Tra le artiste italiane più seguite della scena dance e house, con migliaia di follower e una carriera costruita tra club internazionali e grandi festival, Georgia Mos torna nella sua città per un live che si preannuncia tra gli appuntamenti più attesi dell'estate.

Protagonista della serata sarà anche "Pasaporte", il nuovo singolo realizzato insieme a Kanu, già disponibile sulle principali piattaforme digitali e destinato a diventare una delle colonne sonore della stagione estiva grazie alle sue sonorità Afro House e alle atmosfere che richiamano località iconiche come Ibiza, Mykonos e Miami. «Sono davvero contenta di tornare in musica con questa nuova produzione», racconta Georgia Mos. «"Pasaporte" racconta una realtà che conosco molto da vicino: quella di chi vive costantemente in viaggio. Tra aeroporti, valigie sempre pronte e passaporti consumati da timbri e partenze, il brano è una fotografia autentica della vita di chi attraversa il mondo inseguendo esperienze, musica e nuove ispirazioni. È una dedica a tutti coloro che hanno sempre una valigia pronta e un passaporto in mano». Il brano è interpretato dalla stessa artista interamente in lingua spagnola e rappresenta un invito a vivere senza confini, lasciandosi guidare dalla curiosità e dalla voglia di scoprire nuove destinazioni, trasformando il viaggio in un vero e proprio stato mentale.

Originaria di Sanremo, Georgia Mos ha trasformato la sua passione per la musica in una carriera internazionale. Dopo gli studi di canto e chitarra classica, si è trasferita a Londra, dove ha perfezionato il proprio percorso artistico nel mondo della musica elettronica. Negli anni ha calcato le consolle di alcuni dei club più prestigiosi al mondo, dal Nikki Beach di Miami al 1 OAK di New York, passando per il Vip Room di Cannes e il Privilege di Ibiza, imponendosi in un ambiente tradizionalmente dominato dagli uomini. La notorietà è arrivata anche grazie alla partecipazione come unica concorrente donna al talent televisivo "Top DJ" su Italia Uno, esperienza che ha aperto le porte a tournée in Europa e Asia e al riconoscimento di "Best New Comer Djane" nella classifica internazionale di Djane Mag.

Nel suo percorso artistico figurano inoltre collaborazioni di prestigio e produzioni di grande successo, come il re-work di "If You Had My Love", che ha superato i 5 milioni di ascolti su Spotify, oltre ai brani "Call 911", "Amami a tempo" per Universal Music, "Naked", "Confetti", "Pump the Jump" e il remix de "La primavera" di Jovanotti. Georgia Mos continua anche a portare avanti il proprio impegno per una maggiore presenza femminile nel mondo del djing. «Anche se negli ultimi anni le donne dj hanno conquistato più spazio e credibilità, penso ci sia ancora molta strada da fare», sottolinea. «Io continuo a lavorare con passione, sogno nuove collaborazioni e porto tutta la mia energia sui palchi di quest'estate. Il live resta la dimensione che amo di più: ogni concerto regala emozioni diverse da condividere con il pubblico».

L'appuntamento è quindi fissato per sabato 4 luglio al Bay Club di Sanremo, dove la dj sanremese tornerà ad esibirsi davanti al pubblico della sua città, portando sul palco tutta la carica del suo nuovo tour estivo.