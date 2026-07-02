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Eventi | 02 luglio 2026, 10:18

Sanremo, al via "Estate al Porto": ogni martedì musica dal vivo e isola pedonale sul Porto Vecchio

Otto serate di concerti gratuiti da luglio ad agosto. Corso Nazario Sauro chiude al traffico dalle 18.30 per trasformarsi in un'area di festa in riva al mare

Sanremo, al via &quot;Estate al Porto&quot;: ogni martedì musica dal vivo e isola pedonale sul Porto Vecchio

Prenderà il via martedì 7 luglio la rassegna "Estate al Porto", il calendario di appuntamenti musicali che accompagnerà l'estate sanremese ogni martedì di luglio e agosto nella suggestiva cornice del Porto Vecchio di Sanremo. L'evento è organizzato da Confartigianato Imperia e Pro Consart – Consorzio Artigiani, in collaborazione con il Comune di Sanremo, con l'obiettivo di valorizzare uno dei luoghi simbolo della città attraverso un programma di intrattenimento gratuito dedicato a cittadini, turisti e attività economiche del territorio.

Per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente e permettere al pubblico di vivere pienamente le serate, ad ogni appuntamento Corso Nazario Sauro sarà chiuso al traffico veicolare e trasformato in area pedonale a partire dalle ore 18.30, consentendo così a residenti e visitatori di assistere agli spettacoli musicali in totale sicurezza e di passeggiare lungo il Porto Vecchio in un'atmosfera di festa.

La rassegna nasce con l'intento di animare uno degli scorci più caratteristici di Sanremo, creando occasioni di incontro, socialità e valorizzazione del territorio. La musica dal vivo diventerà così il filo conduttore di otto serate estive pensate per coinvolgere un pubblico eterogeneo e sostenere le attività commerciali e della ristorazione presenti nell'area portuale.

Ad inaugurare il calendario sarà, martedì 7 luglio, l'esibizione dei The Cu3e, che apriranno una programmazione ricca e variegata. Le serate successive vedranno salire sul palco la Berben Band il 14 luglio, la Funk Hub Band il 21 luglio e la MH Band il 28 luglio. Il mese di agosto si aprirà il 4 con il live di Massimo D'Alessio, seguito l'11 agosto dai Cityofevile. Gli ultimi due appuntamenti vedranno il ritorno della Berben Band il 18 agosto e la chiusura della rassegna affidata nuovamente ai The Cu3e il 25 agosto.

Il motto della manifestazione, "Musica, Persone, Emozioni", rappresenta perfettamente lo spirito dell'iniziativa: trasformare il Porto Vecchio in un luogo di aggregazione dove cultura, intrattenimento e convivialità si incontrano, contribuendo a rendere ancora più vivace e attrattiva l'offerta estiva della città.

Con "Estate al Porto", Confartigianato Imperia, Pro Consart e il Comune di Sanremo confermano la volontà di investire in iniziative capaci di valorizzare il territorio, sostenere il tessuto economico locale e offrire occasioni di svago di qualità a cittadini e turisti, promuovendo il Porto Vecchio como uno dei punti di riferimento dell'estate sanremese. Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione libera e si svolgeranno ogni martedì sera, dal 7 luglio al 25 agosto, nel Porto Vecchio di Sanremo con inizio degli spettacoli previsto dalle ore 20.30.

Redazione

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