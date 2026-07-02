Sanremo, al via "Estate al Porto": ogni martedì musica dal vivo e isola pedonale sul Porto Vecchio

Prenderà il via martedì 7 luglio la rassegna "Estate al Porto", il calendario di appuntamenti musicali che accompagnerà l'estate sanremese ogni martedì di luglio e agosto nella suggestiva cornice del Porto Vecchio di Sanremo. L'evento è organizzato da Confartigianato Imperia e Pro Consart – Consorzio Artigiani, in collaborazione con il Comune di Sanremo, con l'obiettivo di valorizzare uno dei luoghi simbolo della città attraverso un programma di intrattenimento gratuito dedicato a cittadini, turisti e attività economiche del territorio.

Per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente e permettere al pubblico di vivere pienamente le serate, ad ogni appuntamento Corso Nazario Sauro sarà chiuso al traffico veicolare e trasformato in area pedonale a partire dalle ore 18.30, consentendo così a residenti e visitatori di assistere agli spettacoli musicali in totale sicurezza e di passeggiare lungo il Porto Vecchio in un'atmosfera di festa.

La rassegna nasce con l'intento di animare uno degli scorci più caratteristici di Sanremo, creando occasioni di incontro, socialità e valorizzazione del territorio. La musica dal vivo diventerà così il filo conduttore di otto serate estive pensate per coinvolgere un pubblico eterogeneo e sostenere le attività commerciali e della ristorazione presenti nell'area portuale.

Ad inaugurare il calendario sarà, martedì 7 luglio, l'esibizione dei The Cu3e, che apriranno una programmazione ricca e variegata. Le serate successive vedranno salire sul palco la Berben Band il 14 luglio, la Funk Hub Band il 21 luglio e la MH Band il 28 luglio. Il mese di agosto si aprirà il 4 con il live di Massimo D'Alessio, seguito l'11 agosto dai Cityofevile. Gli ultimi due appuntamenti vedranno il ritorno della Berben Band il 18 agosto e la chiusura della rassegna affidata nuovamente ai The Cu3e il 25 agosto.

Il motto della manifestazione, "Musica, Persone, Emozioni", rappresenta perfettamente lo spirito dell'iniziativa: trasformare il Porto Vecchio in un luogo di aggregazione dove cultura, intrattenimento e convivialità si incontrano, contribuendo a rendere ancora più vivace e attrattiva l'offerta estiva della città.

Con "Estate al Porto", Confartigianato Imperia, Pro Consart e il Comune di Sanremo confermano la volontà di investire in iniziative capaci di valorizzare il territorio, sostenere il tessuto economico locale e offrire occasioni di svago di qualità a cittadini e turisti, promuovendo il Porto Vecchio como uno dei punti di riferimento dell'estate sanremese. Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione libera e si svolgeranno ogni martedì sera, dal 7 luglio al 25 agosto, nel Porto Vecchio di Sanremo con inizio degli spettacoli previsto dalle ore 20.30.