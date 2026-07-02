Ospedaletti lancia il “Piatto Gourmet”: il 7 e 8 luglio saranno i clienti a premiare il miglior piatto dei ristoratori

Saranno i clienti a decretare il vincitore del Concorso “Piatto Gourmet”, in programma il 7 e l'8 luglio a Ospedaletti. L'iniziativa, organizzata da Confcommercio in collaborazione con il Comune di Ospedaletti, coinvolgerà 19 ristoranti, chiamati a proporre un piatto speciale che sarà valutato direttamente dagli avventori. Chi sceglierà di degustare una delle proposte in gara riceverà infatti una scheda di valutazione, sulla quale esprimere un giudizio in base a criteri come gusto e presentazione. Al termine delle due giornate le schede saranno raccolte nei locali aderenti e scrutinare per decretare il piatto vincitore.

Nel corso della presentazione sono state ufficializzate anche le date di "Shopping sotto le Stelle", manifestazione in programma l'11 luglio e il 22 agosto lungo la pista ciclabile di Ospedaletti, con la partecipazione di ambulanti, hobbisti e attività commerciali del territorio. Per Confcommercio si tratta di un progetto destinato a crescere negli anni. Il direttore provinciale Alessandra Fassone ha spiegato: «Presentiamo due iniziative importanti per Ospedaletti: Ospedaletti Gourmet e Shopping sotto le Stelle, nate dalla collaborazione tra Confcommercio e Comune di Ospedaletti con l'obiettivo di valorizzare le attività commerciali e l'attrattività turistica del territorio."

«Con Ospedaletti Gourmet avviamo un progetto che punta a diventare strutturale nel tempo. L'edizione di quest'anno rappresenta il lancio del logo e dell'evento, che avrà il suo anno zero il prossimo anno. Il primo passo è il Concorso del Piatto Gourmet, in programma il 7 e 8 luglio, con la partecipazione di 19 ristoratori. Shopping sotto le Stelle si svolgerà invece l'11 luglio e il 22 agosto lungo la pista ciclabile di Ospedaletti e vedrà la presenza di una trentina di operatori ambulanti e una quindicina di hobbisti, con l'adesione anche di un paio di negozi di abbigliamento locali. Questo lavoro condiviso tra il Comune di Ospedaletti e Confcommercio ha permesso di trasformare idee progettuali in eventi concreti, con una significativa risposta da parte degli operatori del commercio e del turismo, che credono con convinzione in queste iniziative come occasione di promozione e valorizzazione per il territorio».

Soddisfazione anche da parte dell'amministrazione comunale. L'assessore al Commercio e Turismo Simona Cecchetto ha sottolineato: «Ospedaletti Piatto Gourmet è tra gli appuntamenti più attesi di questa estate. I ristoratori del paese proporranno un piatto speciale e sarà il pubblico a decretare il migliore. È un'occasione per valorizzare la qualità della nostra cucina e il lavoro degli operatori locali. Queste quattro serate, organizzate dalla Confcommercio con il Comune di Ospedaletti, sono due serate di Piatto Gourmet e due serate di Shopping sotto le Stelle e nascono con l'obiettivo di promuovere non solo il turismo, ma anche il commercio locale. Le date sono state fortemente volute dal mio assessorato affinché Ospedaletti sia sempre più attrattiva per il turismo e le attività locali siano sempre più protagoniste e possano trarne beneficio».

I 19 locali aderenti proporranno piatti ispirati alla tradizione ligure e ai prodotti del territorio, dal brandacujun alle trofie al pesto, passando per preparazioni a base di gamberi, tonno, astice, polpo, ricciola e zucchine trombette, offrendo un'ampia panoramica della cucina locale. Al termine della manifestazione saranno proprio le preferenze espresse dai clienti a decretare il miglior "Piatto Gourmet" di Ospedaletti.

ECCO I LOCALI ADERENTI AL CONCORSO “PIATTO GOURMET” DI OSPEDALETTI:

Ristorante Alexandra

Corso Regina Margherita 21

Brandacujun della tradizione.

Baffo’s

Corso Regina Margherita 63

Tromba-burger (Pane bun artigianale, hamburger 150 g di Fassona, burrata, trombette locali, guanciale croccante, cipolla croccante, maionese).

Ristorante Il Cantuccio

Via XX settembre 77

Gnocchi gamberi e trombette.

Pappa buona pizza e cucina

Via XX settembre 61

Brandacujun (stoccafisso mantecato, piatto della tradizione del ponente ligure).

Cactus Cafè

Via XX settembre 38

Polpo con patate, pomodorini, fagiolini e olive.

Gagian Bar Bistrot

Via XX settembre 22

Tagliolini alla borragine, zucchine trombette locali di “NNP FARM” di Ospedaletti, olive taggiasche e tartare di ricciola.

BCS Cafè

Via Matteotti 1

Tartare di manzetta Prussiana in bruschetta con pesto di rucola e cipolline di Tropea marinate.

Golfo di Napoli

Via XX settembre 11

Tonno rosso scottato, carpaccio di cuori di bue locali, zucchine trombetta grigliate, olio al basilico e polvere di olive taggiasche.

Bagni Regina

Via XX settembre 152

Crudo misto regina (melange di pescato del giorno, ostriche e crostacei)

La Scogliera Beach

Passeggiata Soulac sur mer 1

Gnocchetti di patate rosse con gamberi e trombette

Baia del Sole

Lungomare Cristoforo Colombo 7

Linguine maestrale (calamari, gamberi, trombette e peperoni)

Cu Bar

Via XX settembre 111

Imperiale del mare (Torta di riso con strato di pesce: orata, gambero rosso e tonno). Legato da una soffice maionese. Servito freddo o caldo.

Capriccio Bottega del gusto

Via Roma 2

“Torta capriccio” (Torta di trombette)

Piccolo bar

Via XX settembre 35

Brandacujun (delizioso e cremoso piatto della tradizione ligure a base di baccalà, patate e olive taggiasche).

Cala Sabina – Spiaggia Libera attrezzata

Passeggiata Soulac Sur Mer 1

Insalata “Cala Sabina”.

Pizzeria Baixaricò

Via XX settembre 17/18

Pizza Florelia (mozzarella di bufala DOP, fiori di zucca, zucchine trombette, pomodoro cuore di bue cubettato, origano. Tutto a km 0).

Street XX

Via XX settembre 40

Frittura calamari, gamberi e zucchine trombette.

Byblos

Lungomare C. Colombo 6/8

Tagliolini freschi all’astice

Ristorante da Gaetano di Marta

Via XX settembre 122

Trofie al pesto con fagiolini e patate (pasta fresca e pesto artigianale con prodotti locali)