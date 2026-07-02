Sanremo, ai Martedì Letterali arriva Antonio Caprarica con il suo saggio su Donald Trump

Nuovo prestigioso appuntamento con la cultura sotto le stelle nella città dei fiori. Lunedì 6 luglio, alle ore 21.00, nell’ambito dei Martedì Letterari estivi curati da Marzia Taruffi, il suggestivo spazio incontri di Pian di Nave a Sanremo ospiterà un volto noto del giornalismo italiano: Antonio Caprarica. Il celebre saggista e inviato presenterà al pubblico il suo ultimo lavoro editoriale dal titolo “Il Bullo. Come Donald Trump ha distrutto l’Occidente”, edito da Piemme.

Al centro dell'incontro ci sarà un'analisi approfondita e senza filtri su una delle figure più divisive della storia contemporanea. Che lo si disprezzi o lo si ammiri, lo si odi o lo si ami, è indubbio che Donald J. Trump non possa lasciare indifferenti o neutrali. Da rampollo di una famiglia immigrata dalla Germania a «palazzinaro» e protagonista del jet-set newyorkese, fino a diventare per due volte presidente degli Stati Uniti, la sua è stata senz'altro una scalata straordinaria verso l'agognato potere. Nel corso della serata ci si interrogherà sul prezzo di questa ascesa. Il saggio evidenzia come il tycoon forse non passerà alla storia per aver reso di nuovo grande l'America, ma di certo ha conquistato il primato di leader che ha lastricato di tante bugie la propria via verso la vetta. Grazie a una diabolica abilità mediatica, nulla sembra scalfire la sua corazza, né sul fronte interno né su quello internazionale, dove tratta amabilmente con dittatori, umilia le istituzioni e fa la voce grossa contro gli oppressi, esigendo al contempo il Nobel per la pace.

Proprio da questa capacità di manipolare la realtà parte l'analisi di Antonio Caprarica, che traccia un ritratto approfondito del tycoon ponendo una domanda fondamentale al pubblico: Donald Trump è un abile politico, l'unico in grado di tenere testa a leader come Putin e Xi Jinping, o non è altro che un prepotente ciarlatano che ha costruito il proprio successo sulle macerie di ciò che ha distrutto, senza rimorsi né pietà?

L'autore dell'opera è un volto amatissimo dal pubblico italiano. Antonio Caprarica è un noto giornalista, inviato di guerra e saggista, celebre soprattutto come storico corrispondente Rai da Londra. Ha lavorato per carta stampata, radio e tv, distinguendosi per i reportage internazionali e i numerosi libri dedicati alla famiglia reale britannica. Dopo la laurea in Filosofia alla Sapienza di Roma con Lucio Colletti, ha iniziato la carriera giornalistica a «L'Unità» ed è stato in seguito condirettore di «Paese Sera». Tra il 1988 e il 1993 è stato corrispondente del Tg1 dal Medio Oriente, per poi guidare gli uffici di corrispondenza della Rai a Mosca, Londra e Parigi. Dopo una parentesi a Roma come direttore di Radio Uno e dei Giornali Radio Rai, è tornato a lavorare nella sua amata capitale britannica. Tra i suoi numerosi successi letterari si ricorda anche "Dio ci salvi dagli inglesi... o no!?", che ha ottenuto il Premio Gaeta per la letteratura.

Il calendario degli incontri estivi sul mare non si ferma qui e riserverà altre grandi sorprese per il mese di luglio. Il successivo appuntamento di rilievo a Pian di Nave è già fissato per venerdì 17 luglio, sempre alle ore 21.00, quando la nota conduttrice e giornalista Serena Bortone salirà sul palco sanremese per presentare il suo libro intitolato “Le dirimpettaie”, pubblicato da Rizzoli.