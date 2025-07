Sanremo: ci siamo, affidati i lavori per l'installazione delle telecamere di videosorveglianza in corso Garibaldi

E’ stato affidato ad una ditta di Savona, l’intervento di fornitura ed installazione delle telecamere di videosorveglianza, in corso Garibaldi a Sanremo. Dopo l’approvazione della Giunta, del progetto esecutivo che prevede la copertura di telecamere di sicurezza in una via spesso additata per la presenza di microcriminalità e persone dedite all’accattonaggio, ora si passa alla fase operativa.

Verranno spesi oltre 45mila euro per creare sei zone con un totale di 18 telecamere, con la relativa fibra ottica per collegarle ai centri operativi delle forze dell’ordine. Gli impianti di videosorveglianza saranno installati in luoghi strategici della via per consentire di inquadrare tutta la strada e i relativi marciapiedi. Precisamente all'incrocio con via XX Settembre (tre telecamere), di fronte all'ex hotel Des Entrangers con cinque, un'altra di fronte al Carrefour con tre telecamere, due impianti all'incrocio con via Ruffini (quattro telecamere) e infine a ridosso di rondò Garibaldi (tre telecamere)

Corso Garibaldi è una zona ad alta densità di attività commerciali e di transito delle persone e, da tanto tempo si chiede un impianto di videosorveglianza capace di tenere sotto controllo la via, in particolare nelle ore notturne. Il Comune è riuscito ad implementare il nuovo sistema (che va ad aggiungersi alle oltre 440 telecamere già presenti sul territorio comunale) usufruendo di un contributo di 45 mila euro del Fondo Unico Giustizia, che prevede finanziamenti per iniziative di sicurezza urbana.

Il potenziamento del sistema di videosorveglianza, con la nuova dotazione di telecamere e l’estensione a zone che attualmente ne erano sprovviste, permetterà di contrastare forme di illegalità e migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini. Un progetto, seguito dall’Assessore Massimo Donzella e fortemente voluto dall’Amministrazione e dal Presidente del Consiglio, Alessandro Il Grande.

Oltre alle oltre 400 telecamere, in tutta la città ne sono presenti altre 13 che hanno pure il sistema di lettura targhe e che consentono di individuare eventuali mezzi sul territorio comunale. Prima di corso Garibaldi palazzo Bellevue ha fatto eseguire l’installazione di impianti simili in: via Gaudio all’incrocio con via Roma, al sottopasso dell’Imperatrice e nel quartiere Baragallo all’incrocio tra via Dante e via San Francesco e sul piazzale davanti le scuole medie Dante Alighieri.