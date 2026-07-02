Sanremo approva il Piano della Cultura 2026-2028: più eventi, inclusione e digitale per rafforzare l'identità cittadina

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato il Piano Triennale della Cultura 2026-2028, il documento strategico che definirà le linee guida delle politiche culturali cittadine nei prossimi tre anni. L'obiettivo è consolidare il percorso avviato con il progetto "Sanremo Cultura", rafforzando il ruolo della città come capitale internazionale della musica e della cultura. Il piano si pone in continuità con le iniziative sviluppate nel primo biennio dell'attuale amministrazione e punta a valorizzare il patrimonio storico, artistico, archeologico e musicale, ampliando al tempo stesso l'offerta culturale rivolta sia ai residenti sia ai visitatori.

Tra gli obiettivi principali figurano il rafforzamento del sistema museale e dei luoghi della cultura, la promozione di eventi distribuiti durante tutto l'anno per favorire la destagionalizzazione turistica, il coinvolgimento delle frazioni e il sostegno alle reti culturali del territorio. «La missione strategica del Piano è il consolidamento del posizionamento di Sanremo quale città internazionale della musica e della cultura», si legge nel documento approvato dalla giunta, che individua nella tradizione musicale uno degli elementi identitari su cui costruire lo sviluppo culturale della città.

Ampio spazio viene dedicato anche ai temi dell'inclusione e dell'accessibilità. Il Comune intende estendere progressivamente le pratiche di accessibilità nei luoghi della cultura, anche attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), migliorando l'accesso ai servizi per persone con disabilità e categorie fragili. Un capitolo importante riguarda inoltre la transizione digitale. Dopo l'introduzione dei QR Code nei siti culturali e l'utilizzo dei canali social e dei ledwall cittadini, il piano prevede lo sviluppo della web app "Sanremo Cultura", che consentirà di consultare itinerari, eventi, luoghi della cultura e di effettuare prenotazioni per iniziative gratuite e a pagamento.

«L'obiettivo della programmazione è lo sviluppo di un ecosistema digitale integrato in grado di mettere in relazione luoghi della cultura, itinerari, eventi e servizi turistico-culturali», evidenzia il Piano. Il documento guarda anche alla sostenibilità ambientale, promuovendo itinerari culturali raggiungibili con mobilità dolce, la riduzione dell'utilizzo della carta e l'organizzazione di eventi secondo criteri di minore impatto ambientale. Sul fronte delle risorse, l'amministrazione punta a rafforzare la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei, favorendo partenariati pubblico-privati per sostenere nuovi progetti e ampliare le opportunità di finanziamento.

Il Piano, approvato dalla giunta come atto di indirizzo strategico, potrà essere aggiornato nel corso del triennio in base all'evoluzione delle esigenze organizzative e delle opportunità progettuali. L'attuazione operativa sarà affidata alla dirigente del Settore Turismo, Cultura e Commercio, Rita Cuffini, mentre i singoli interventi saranno finanziati con successivi provvedimenti nell'ambito delle risorse disponibili a bilancio.