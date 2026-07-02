Sanremo, al Boca Beach confronto politico con Donzelli: Fratelli d’Italia a confronto su sicurezza e Liguria FdI

Domani sera il Boca Beach di Sanremo ospiterà un appuntamento politico che vedrà la presenza dell’On. Giovanni Donzelli Giovanni Donzelli, in un confronto aperto con dirigenti e rappresentanti di Fratelli d’Italia. All’iniziativa parteciperanno anche l’On. Matteo Rosso Matteo Rosso, coordinatore regionale del partito in Liguria, il senatore Gianni Berrino Gianni Berrino, coordinatore provinciale per Imperia, l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi Luca Lombardi e la consigliera regionale Veronica Russo Veronica Russo.

L’incontro, che si svolgerà sul lungomare sanremese, sarà occasione di confronto su alcuni dei principali temi dell’agenda politica nazionale e territoriale. “Sarà un momento di dialogo diretto con il territorio e con i cittadini”, trapela dagli organizzatori, che sottolineano come il focus dell’evento riguardi in particolare immigrazione, rimpatri e sicurezza, oltre alle prospettive di sviluppo per la Liguria e il Ponente. Nel corso della serata è previsto anche un confronto con iscritti e simpatizzanti, in un contesto che punta a rafforzare il legame tra classe dirigente del partito e realtà locale.

“Vogliamo mantenere un contatto costante con il territorio e ascoltare le sue esigenze”, viene ribadito, in vista di un appuntamento che si inserisce nel calendario degli incontri politici estivi in Riviera.