Rientro dalle vacanze, prime code al confine: 6 km tra Ventimiglia e Francia, rallentamenti anche a Bordighera

Prime code di fine agosto sulle autostrade liguri, segno del grande flusso di automobilisti che stanno rientrando dalle vacanze. La situazione più critica si registra tra Ventimiglia e il Confine di Stato, dove già dalla mattina di oggi si sono formati incolonnamenti consistenti.

In direzione Italia si segnala una coda di circa 6 chilometri tra il Confine di Stato e la Barriera, mentre in direzione opposta, verso la Francia, il traffico è rallentato per circa 2 chilometri tra Bordighera e la frontiera. La circolazione risulta congestionata soprattutto nei tratti prossimi ai varchi doganali, dove il flusso di veicoli è costante.

Anche nel savonese si registrano disagi: tra Borghetto e Savona, sempre in direzione Italia, si procede a tratti a causa del traffico intenso.

Una giornata che segna l’avvio del controesodo estivo e che conferma ancora una volta la Liguria come uno dei punti nevralgici della viabilità nazionale.