23 agosto 2025

Rientro dalle vacanze, prime code al confine: 6 km tra Ventimiglia e Francia, rallentamenti anche a Bordighera

Al via il controesodo estivo sulle autostrade liguri: 6 km di coda tra Confine di Stato e Ventimiglia, rallentamenti anche tra Bordighera e la frontiera e disagi nel savonese.

Foto archivio

Foto archivio

Prime code di fine agosto sulle autostrade liguri, segno del grande flusso di automobilisti che stanno rientrando dalle vacanze. La situazione più critica si registra tra Ventimiglia e il Confine di Stato, dove già dalla mattina di oggi si sono formati incolonnamenti consistenti.

In direzione Italia si segnala una coda di circa 6 chilometri tra il Confine di Stato e la Barriera, mentre in direzione opposta, verso la Francia, il traffico è rallentato per circa 2 chilometri tra Bordighera e la frontiera. La circolazione risulta congestionata soprattutto nei tratti prossimi ai varchi doganali, dove il flusso di veicoli è costante.

Anche nel savonese si registrano disagi: tra Borghetto e Savona, sempre in direzione Italia, si procede a tratti a causa del traffico intenso.

Una giornata che segna l’avvio del controesodo estivo e che conferma ancora una volta la Liguria come uno dei punti nevralgici della viabilità nazionale.

Andrea Musacchio

