Bordighera: asta pubblica per la Fiat Panda 4x4 del Comune

Il Comune di Bordighera rende noto che il giorno 13 gennaio 2026 a partire dalle ore 10.30, presso l’Ufficio Tecnico in Via Sant’Ampelio 3, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita dell’automezzo comunale Fiat Panda 4X4 Trekking 3 porte targato AG593DK (immatricolazione 21/06/1995).

L’automezzo sarà posto in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trova al momento dello svolgimento della gara e pertanto sarà a carico dell’acquirente ogni onere legato al possesso ed utilizzo del bene in base alle norme vigenti (eventuali collaudi e quanto altro). Spetterà all’aggiudicatario provvedere alle formalità per il passaggio di proprietà e qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo del veicolo.

Il prezzo a base d’asta è € 3.000,00; tale importo è fuori campo Iva ai sensi art. 4 del DPR 633/72. La vendita sarà esperita con il sistema delle offerte segrete ai sensi degli artt. 73 c), 76 e seguenti del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni, ammettendo solo offerte in aumento o almeno pari al prezzo posto a base d’asta (rialzo minimo € 200). Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre sarà considerata valida quella più conveniente per l’Amministrazione Comunale. Le offerte sono vincolanti per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione delle stesse. In caso di offerte uguali:

se i concorrenti interessati saranno presenti alla seduta di gara, si procederà mediante offerte migliorative segrete, fino a che un’unica offerta risulti migliore delle altre;

se i concorrenti interessati, o anche uno solo di essi, non saranno presenti alla seduta di gara, ovvero non intendano migliorare l’offerta, si procederà mediante sorteggio.

Per essere ammessi all’asta pubblica, ogni aspirante dovrà presentare la propria manifestazione di interesse, entro e non oltre le ore 12.00 del 12 gennaio 2026, a mezzo PEC avente ad oggetto: “Offerta per asta pubblica per la vendita di n. 1 automezzo di proprietà comunale”.

Gli interessati potranno prendere visione del veicolo, previo appuntamento telefonico al numero 0184/272485 o tramite mail a ufficiotecnico@bordighera.it

L’avviso di asta pubblica, i modelli di domanda e offerta, le foto del veicolo sono online all’indirizzo https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub=28433&Tipo=330&CE=Brdghr087