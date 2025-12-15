Sanremo, 'Scuola Futura' chiude al Teatro Ariston: studenti protagonisti tra laboratori, musica e creatività (foto)

La Redazione giornalistica del Liceo Cassini di Sanremo racconta l’evento finale di Scuola Futura.

Scuola Futura conclude la sua tappa sanremese al Teatro Ariston con la presentazione degli esiti dei laboratori svolti da venerdì 12 Dicembre a domenica 14 dicembre. Ancora prima dell'inizio dell'evento conclusivo davanti al rinomato teatro, una grande folla di ragazzi e docenti di tutta Italia ha iniziato a radunarsi, animando l’atmosfera ricca di entusiasmo, ma anche di tensioni a causa di una manifestazione che si è spenta in pochi minuti. Lo spettacolo comincia con un'esibizione di Body Percussion animata da giovani ragazzi del Liceo Cassini di Sanremo guidati da Nelly Guilhemsans , che hanno sprigionato ad ogni battito e movimento un'onda di energia intensa e coinvolgente. Successivamente è stato mostrato un video di presentazione di Sanremo e dei vari laboratori legati a Scuola Futura, che il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, invitato sul palco per un caloroso ringraziamento, ha definito “una carica di energia”. Il sindaco si è complimentato con i ragazzi coinvolti e ha apprezzato la condivisione e la bellezza delle immagini che i lavoratori hanno saputo creare. Si è poi soffermato su quanto Scuola Futura in realtà sia già presente, pensiero condiviso anche da Walter Vacchino, proprietario del teatro Ariston, che invece si è concentrato sul concetto di benessere, sia del cuore sia della mente, e di quanto ci sia la necessità di istituire un'università che studi il sorriso.

Il ministro dell'Istruzione del merito Giuseppe Valditara ha partecipato all'evento tramite un collegamento, affermando l'importanza della musica all'interno della scuola e ringraziando i vari istituti che hanno partecipato e le istituzioni di Sanremo.

In seguito sono stati presentati i tre principali laboratori: dialoghi, orizzonti e cammini sonori.

Partiamo dai Dialoghi: un laboratorio di scrittura creativa e collaborativa,di cantautorato, che questa mattina ha presentato un brano inedito: il primo vero inedito di Scuola Futura. Alcuni versi della canzone sono esplicitazione dei valori che Scuola Futura ha voluto condividere. Un invito ai giovani a “Farci sentire, cambiare prospettiva” dice la canzone e ancora “Cerco la bellezza, io non mollo”. Un invito anche a non andare di fretta, a cantare, a ballare, a sorridere perché “I tuoi sorrisi sono stelle”. Un invito alla bellezza, perché la bellezza non può attendere, perché la bellezza, la creatività, la condivisione, l'incontro sono state le parole chiave di Scuola Futura Sanremo. Giovani provenienti da tutte le regioni d'Italia si sono conosciuti, si sono confrontati e hanno condiviso un percorso insieme creando ciascuno nei propri laboratori prodotti di grande creatività e di competenze condivise.

Il secondo laboratorio, Orizzonti Sonori, ha realizzato un inedito laboratoriale a cura di Francesca Biglia dove tutti i sensi, che ci rendono umani, hanno preso voce, una voce di strumenti molto particolare come gli utensili da cucina, creando un Food Ensemble.

Cammini sonori, il terzo e ultimo lavoratorio, dove studenti e docenti hanno lavorato insieme per contribuire alla scrittura di un festival del futuro e tradurre quella visione in un manifesto creativo. Tra i cinque manifesti creativi proposti, hanno ricevuto la menzione speciale i comitati 5 e 6 con “Sanremo 2027- Festival della canzone italiana”.

L'evento si è concluso, dopo i vari ringraziamenti alle scuole partecipanti, con la performance di Ping Pong Pang Crew, che ha terminato la tappa sanremese con un'esplosione di energia.

L’esperienza di ScuolaFutura@Sanremo per noi studenti della Redazione LCM del liceo G.D. Cassini di Sanremo è stata davvero importante, perché ha permesso la conoscenza, la condivisione, l’ascolto e lo scambio fra studenti di tutta Italia, ci ha fatto sentire parte di una realtà più grande, in movimento e attenta ai linguaggio e alle modalità comunicative della nostra generazione. Sotto la guida di formatori esperti ed attenti siamo riusciti in soli tre giorni ad realizzare prodotti di qualità, a lavorare in team e ad armonizzare tempo e creatività. Insomma, dopo Scuola Futura ci sentiamo più ricchi ed esperti!”