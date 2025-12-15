Taggia, eletti i nuovi Consigli Comunali dei Ragazzi: per la prima volta due sindaci alle primarie (foto)

Si sono riuniti nelle scorse settimane i Consigli Comunali dei Ragazzi (CCR) delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Taggia. Come da tradizione, durante la prima riunione, sono stati eletti i sindaci e vicesindaci.

Per la prima volta in 18 anni, il CCR delle scuole primarie di Arma, Levà e Taggia, avrà ben due sindaci. Una scelta dettata dal pareggio per ben due volte al ballottaggio tra Letizia Martino e Alessio Agnone. I due giovani membri del Consiglio si sono votati a vicenda dimostrando grande rispetto e voglia di mettersi in gioco. La scelta è stata approvata dal CCR su proposta del sindaco uscente. Cecilia di Dante è invece il nuovo vice sindaco.

Di seguito tutti i nomi dei consiglieri comunali delle scuole primarie: Enea Cagnacci, Cecilia Di Dante, Aurelie Berardi, Carlos Iiriti, Kira Sidletska, Beatrice Verta, Bice Manzo, Gaia Bassilana, Andrea Hallulli, Claudia Spelta, Samuele Terranova, Giovanni Arnaldi, Matilde Cosentino, Camilla Provveduto, Nina Regazzoni, Chams Ellahgui, Nicolae Dimitriu, Jasmine Pecile, Alice Panizzi, Letizia Martino, Alessio Agnone.

Per quanto riguarda il CCR delle scuole secondarie di primo grado, Istituto Comprensivo Taggia-Valle Argentina e l’Istituto Comprensivo Pastonchi, con la maggioranza dei voti sono stati eletti Claudio Bevilacqua, con la carica di sindaco, e Vladimir Dimitriu, vice sindaco.

Sono inoltre state composte le tre commissioni consiliari (Sport, Ambiente e Cultura) che lavoreranno durante l’anno scolastico per proporre iniziative e progetti.

Di seguito tutti i nomi dei consiglieri comunali delle scuole primarie: Luca Lanfranchi, Benedetta D’Aguì, Serena Bianco, Francesca Ruggero, Fulvia Arnaldi, Leonardo Papaterra, Vladimir Dimitriu, Zoe Romagna, Eleonora Bisato, Claudio Bevilacqua, Yasmine Menacer, Martina Schiavi, Gabriele Lanteri, Giorgia Gulifa, Benedetta Navone, Gafar Hanen, Kevin Ciubotaru, Michele Ghiglione, Hajar Belhoysan, Azzurra Mandica, Carola Modesti.

L’assessore Barbara Dumarte commenta: “Un sentito ringraziamento alle insegnanti che, ogni anno, si rendono disponibili a portare avanti questa preziosa iniziativa. Per i nostri ragazzi rappresenta un’occasione concreta per comprendere le dinamiche amministrative e sentirsi parte attiva della comunità. È nostro dovere, come amministratori, ascoltare con attenzione le loro esigenze e le loro proposte, traendo da esse spunti utili per un’amministrazione capace di sostenere e rispondere ai bisogni delle giovani generazioni.”

Ad accogliere i ragazzi del CCR erano presenti anche l’assessore Manuel Fichera e il vice sindaco Espedito Longobardi.