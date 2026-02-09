Il Castellaro Golf Resort riapre giovedì 12 febbraio tra golf, natura e benessere

Nel cuore della Riviera dei Fiori, a pochi minuti da Sanremo, torna l’esperienza di soggiorno dove golf, natura e relax si fondono in un contesto esclusivo. Castellaro Golf Resort, immerso in un parco naturale di 25 ettari tra mare e colline liguri, si prepara a riaprire giovedì 12 febbraio, proponendosi come resort con campo da golf in Liguria ideale per chi cerca vacanze attive, outdoor e benessere tutto l’anno.

Situato in una posizione strategica tra la costa e l’entroterra, Castellaro Golf Resort è immerso nel verde dei boschi della Valle Argentina. Il cuore pulsante della struttura è il campo da golf a nove buche, perfettamente integrato nel paesaggio e adatto sia ai golfisti principianti sia ai giocatori più esperti. Intorno, ampi spazi naturali offrono l’ambiente ideale per attività all’aria aperta, passeggiate e momenti di totale relax a contatto con la natura.

Il resort dispone di camere d’albergo e case vacanza, soluzioni ideali per soggiorni brevi o vacanze più lunghe, oltre a una grande piscina esterna aperta durante la stagione estiva. La piscina, lunga oltre venti metri, è suddivisa in zona adulti e zona bambini, garantendo sicurezza, comfort e divertimento per tutta la famiglia. Castellaro Golf Resort si conferma così una scelta perfetta per vacanze in famiglia in Liguria, ma anche per soggiorni romantici immersi nella quiete.

Grazie alla sua vicinanza a Sanremo, il resort rappresenta una base ideale anche per vivere il Festival della Canzone Italiana, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Scelto anche da molti degli addetti ai lavori, un soggiorno a Castellaro Golf permette di unire l’atmosfera mondana del Festival alla tranquillità di un resort immerso nella natura, lontano dalla folla ma facilmente raggiungibile.

La struttura è inoltre ideale per eventi aziendali, meeting e convegni in Liguria. Il centro congressi è dotato di moderne attrezzature e dispone di una sala fino a 200 posti, con videoproiettore e supporti tecnici. A completare l’offerta, ampi spazi esterni immersi nel verde, facilità di parcheggio, possibilità di ospitalità alberghiera e catering per eventi professionali all’insegna del comfort e della funzionalità.

Castellaro Golf Resort è più di un resort con campo da golf in Liguria: è un luogo dove sport, natura e ospitalità si incontrano a pochi minuti da Sanremo e dal mare della Riviera dei Fiori.

Per maggiori informazioni o per prenotare un soggiorno: www.castellarogolf.it oppure telefonare al numero 0184 1956372.