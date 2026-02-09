 / Eventi

Bordighera festeggia il Carnevale con un pomeriggio dedicato ai più piccoli

Appuntamento domenica 15 febbraio in piazza Giacomo Viale a Bordighera Alta

A Bordighera un pomeriggio speciale: il “Carnevale dei bambini”, in programma domenica 15 febbraio in piazza Giacomo Viale (Bordighera Alta) dalle 15 alle 18.30.  Tante le animazioni per coinvolgere i bambini di ogni età e le famiglie. 

Un pomeriggio coinvolgente con una postazione a sorpresa di Radio Bordighera FM nella quale ogni bambino o adulto sarà il protagonista chiedendo canzoni, facendo dediche e saluti. Non mancheranno gonfiabili, dondoli, scivoli, minigolf e animazione: “Allegria, giochi e colori per il Carnevale di Bordighera  sarà una grande festa da trascorrere tutti insieme”.

