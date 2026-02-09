Sanremo: prosegue il Festival di Musica Barocca con l’Orchestra Sinfonica

Prende il via la seconda parte di programma, dopo i primi cinque concerti già eseguiti, del Festival di Musica Barocca con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Sabato pomeriggio, all’ex oratorio di Santa Brigida, sono state eseguite musiche di Haydn, Monn e Dapor. A dirigere l’orchestra, è stato Mariano Dapor che si è esibito anche come solista al violoncello.

Il concerto, così come i precedenti, ha registrato il tutto esaurito. L’assessore alla cultura Enza Dedali, nell’esprimere soddisfazione, sottolinea il costante affetto dimostrato dal pubblico a questa rassegna.

Il prossimo concerto è in programma mercoledì 11 febbraio, sempre alle ore 17 all’ex oratorio di Santa Brigida. A dirigere la Sinfonica sarà Francesco D’Arcangelo, con la presenza del controtenore Logan Lopez Gonzalez. Saranno eseguite musiche di Vivaldi, Handel, Dall’Abaco e Ferrandini.

Biglietti a prezzo unico, 5 euro, acquistabili tramite il sito www.sinfonicasanremo.it. Solo in caso di posti liberi sarà possibile acquistare gli ultimi ticket anche sul posto, direttamente in biglietteria allestita all'ex oratorio di Santa Brigida, a partire da un'ora prima del concerto (si consiglia di verificare l'eventuale disponibilità inviando un messaggio whatsapp al numero 347 574 2190).