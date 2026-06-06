Motori, yacht e spettacolo di droni: lusso e divertimento nel Principato per il Gp di Monaco (Foto e video)

Nel pomeriggio di giovedì, il 4 giugno, i tanti presenti hanno potuto ammirare da bordo pista, dalle tribune, dalle terrazze, dagli yacht, dalle aree hospitality e da punti di osservazione privilegiati le sessioni di prove libere della FIA Formula 3, della FIA Formula 2 e delle Porsche Mobil 1 Supercup. Alla conclusione delle prove è iniziata la caccia all'autografo e ai selfie con i piloti da parte dei fan provenienti da tutto il mondo. In serata ha, poi, preso via la movida monegasca, al porto, con feste, musica e lo spettacolo di 3050 droni in cielo attraverso il quale è stato annunciato ufficialmente che la Formula 1 e Las Vegas hanno esteso il contratto fino al 2037. Tra i tanti presenti vi erano anche il consigliere regionale Walter Sorriento, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola, che si sono recati a Monaco anche per partecipare all'inaugurazione del Café Roma - Italian Riviera Lounge a Monaco-Ville, la nuova hospitality premium ispirata allo storico Caffè Roma di Alassio, fondato nel 1936 dai fratelli Berrino e divenuto nel tempo un’icona di stile, accoglienza e convivialità. Una location, a pochi passi dal Palazzo del Principe, che è stata possibile raggiungere a bordo di una 500 Lido italian summer icon elettrica. Un'occasione unica, dunque, per poter scoprire il gusto, l’eleganza e lo stile senza tempo della Riviera ligure ma anche i prodotti tipici e le eccellenze del Ponente ligure, come le olive taggiasche, grazie alla proposta food & beverage del team guidato da Massimo Ferrara. L'evento è proseguito, in serata, a bordo dello Zaffiro Yacht per un aperitivo al tramonto vista pista.

Nella giornata di venerdì, invece, si sono svolte le qualifiche di Fia Formula 3, le sessioni di prove di F1, le qualifiche di Fia Formula 2 e le qualifiche di Porsche Mobil 1 Supercup. Oggi, sabato 6 giugno, andranno in scena la gara sprint di Fia Formula 3, la terza sessione di prove libere di Formula 1, la gara sprint di Fia Formula 2 e le qualifiche di Formula 1. Infine, domani, domenica 7 giugno, vi saranno Feature Race di Fia Formula 3 e Fia Formula 2, la gara di Porsche Mobil 1 Supercup, la parata dei piloti di Formula 1, il giro d'onore alla presenza del principe e della principessa di Monaco, l'Inno nazionale e l'atteso Gran Premio di Formula 1.