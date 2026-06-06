Sanremo, presentato il progetto transfrontaliero Alcotra RivierAlp "Ciclovie e Cammino tra le Alpi e il Mare" (Foto e video)

Si è conclusa la due giorni di presentazioni del progetto transfrontaliero Alcotra RivierAlp "Ciclovie e Cammino tra le Alpi e il Mare". L’iniziativa ha portato alla realizzazione di un nuovo e suggestivo percorso per la discesa in bici fuoristrada (MTB) da Colla Melosa a Sanremo (circa 40 km), che collega, quindi, la sommità delle Alpi Liguri al mare e alla ciclopedonale costiera, oltre a un percorso di trekking. Un progetto che si inserisce in un più ampio piano di promozione turistica del comprensorio outdoor transfrontaliero.

Ieri, direttamente a Colla Melosa (Pigna), c’è stata l’apertura ufficiale del percorso della ciclovia con una discesa in bicicletta. Oggi, presso l’auditorium "Mario Catto" al Camping Villaggio dei Fiori a Sanremo, si è tenuta una conferenza in cui sono state illustrate le principali azioni realizzate. Presenti tutti gli operatori del settore, le associazioni legate all’outdoor e gli stakeholder.

“Si tratta di un progetto importante e innovativo per Sanremo, che ci permetterà di essere ancora più competitivi con altre realtà, puntando sulle caratteristiche e sulle bellezze del nostro territorio. Questa iniziativa si inserisce infatti all’interno di un piano comprensoriale ancora più ampio, per uno sviluppo dell’incoming turistico, che comprende l’asse con il basso Piemonte attraverso la Via del Sale" - dichiara l’assessore al turismo e allo sport del comune di Sanremo Alessandro Sindoni – "Il risultato è stato una migliore accessibilità e sicurezza dei percorsi, uno sviluppo della promozione sul web, la qualificazione di guide professionali e un allargamento del bacino d’utenza, con uno sguardo anche alle famiglie e alle persone con difficoltà motorie. Il comune di Sanremo ha avuto un ruolo determinante, in qualità di coordinatore per la parte ligure, nella creazione del Club di Prodotto RivierAlp Outdoor, pensato come una vera rete di imprese, operatori turistici e aziende locali”.

“Quello tra Sanremo ed il mondo delle biciclette è un legame storico e indissolubile, che non si limita alla pista ciclopedonale affacciata sul mare, ma riguarda anche il nostro bellissimo entroterra con tutte le opportunità che offre sotto il profilo sportivo e turistico" – prosegue l’assessore Sindoni - "I nostri monti sono molto frequentati dagli amanti della mountain bike, per la bellezza e la qualità tecnica dei sentieri immersi nei boschi da cui si può vedere anche il mare. Non è infatti raro trovare bikers, molti dei quali stranieri, impegnati sui percorsi outdoor sia per divertimento sia per veri e propri allenamenti. Lo testimonia anche il numero di professionisti che scelgono i nostri percorsi per effettuare sessioni di training o per testare le attrezzature”.

Alla conferenza di oggi, insieme all’assessore Alessandro Sindoni, hanno partecipato Armando Erbì (presidente Alpi Marittime), Sonia Zanella (presidente Consorzio Forestale) e Desiree Negri (consigliere comunale delegato). Per un saluto è intervenuto anche l’assessore regionale Marco Scajola. Durante l’incontro sono stati poi proiettati i videoclip promozionali del progetto. Presenti in sala anche l'assessore Ester Moscato e i consiglieri comunali Luigi Marino e Anna Roberta Di Meco.