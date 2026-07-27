Gita acquatica alle Caravelle gratuita per i bambini residenti a Camporosso, Gibelli: "Iniziativa speciale dedicata ai più piccoli" (Foto)

Una gita acquatica alle Caravelle, interamente offerta dal comune di Camporosso, verrà proposta ad agosto a tutti i bambini residenti.

Un'iniziativa voluta dall'Amministrazione comunale per creare un'occasione di divertimento estivo per i cittadini più giovani. "Un’estate di sorrisi aspetta i bambini di Camporosso" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha pensato a un’iniziativa speciale dedicata ai più piccoli. Una giornata completamente gratuita al parco acquatico Le Caravelle, per trascorrere insieme momenti di svago, amicizia e tanto divertimento".

"L’appuntamento è per sabato 8 agosto ed è rivolto ai bambini residenti a Camporosso di età compresa tra 6 e 11 anni. La partenza è prevista alle 8:30 da Bigauda, mentre il rientro è fissato intorno alle 18" - sottolinea il primo cittadino - "L’iniziativa è organizzata dall’associazione Nonsolosport di Vallecrosia. Le iscrizioni si effettuano presso la scuola di via San Rocco a Camporosso Mare, dalle 17 alle 18. Per informazioni si può contattare il 349 774 1433. I posti disponibili sono 40, quindi, vi invitiamo a iscrivervi al più presto. Regalare ai nostri bambini occasioni per stare insieme, divertirsi e creare nuovi ricordi è il modo più bello di vivere l’estate".