"Passeggiando tra i fumetti" e "Cartoni davvero animati": teatro e musica con il circolo Reading e drama Ventimiglia (Foto e video)

Teatro, musica e divertimento. Ad agosto andranno in scena due appuntamenti con il circolo Reading e drama Ventimiglia, compagnia creata da Lilia De Apollonia.

Sabato 2 agosto alle 21.15 vi sarà "Passeggiando tra i fumetti", una rappresentazione teatrale con musica dal vivo, presso i giardini della Casa Valdese a Vallecrosia. Lo spettacolo, che inizialmente era previsto per il 19 luglio, è a entrata libera e ha il patrocinio e il sostegno del comune di Vallecrosia. "Dodici tra attori e cantanti faranno rivivere iconici personaggi dei cartoon in un nuovissimo spettacolo che per la prima volta verrà portato in scena" - svela Lilia De Apollonia.

L'8 agosto alle 21, invece, al giardino pensile Biancheri e Giardino Eraldo a Ventimiglia verrà proposto lo spettacolo teatrale "Cartoni davvero animati" con la regia di Lilia De Apollonia. "Si esibiranno la compagnia Reading e drama e un maestro di chitarra classica" - fa sapere Lilia De Apollonia.