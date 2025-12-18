Ventimiglia: "Basta Poco" inaugura la stagione teatrale

Martedì 6 gennaio alle ore 18.00 il Teatro Comunale di Ventimiglia apre la stagione teatrale 2026 con la pungente commedia Basta Poco, scritta e interpretata da Antonio Cornacchione. La serata dell’Epifania segna l’avvio della rassegna Sipario d’autore, un cartellone che promette di unire satira, leggerezza e riflessione sociale.

Cornacchione, volto noto della comicità italiana, sarà affiancato da Pino Quartullo e Alessandra Faiella in una farsa irriverente e attuale, capace di raccontare con ironia le contraddizioni della società contemporanea. La trama segue le vicende di Palmiro, tipografo sull’orlo del fallimento, che si ritrova coinvolto in una disputa politica e sociale destinata a trasformarlo in un eroe suo malgrado.

La rassegna Sipario d’autore 2026, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ventimiglia e curata da Claudia Claudiano e Angelo Giacobbe per la Cooperativa CMC / Nidodiragno Produzioni, propone cinque appuntamenti fino al 3 marzo. Il programma spazia dalla prosa contemporanea alla reinvenzione dei classici, dal teatro di narrazione alla commedia intelligente, fino alle nuove forme di teatro musicale.

Gli abbonamenti e i biglietti singoli sono disponibili presso il Teatro Comunale e online su Liveticket. La vendita al botteghino sarà attiva anche il giorno degli spettacoli, a partire da un’ora prima dell’inizio. Una stagione che si annuncia ricca di sorprese e di momenti di grande teatro, pensata per coinvolgere un pubblico ampio e diversificato.