Le stelle della danza e la magia di Morricone: doppio evento all'Ariston di Sanremo per le feste

Il Teatro Ariston di Sanremo si prepara a celebrare le festività natalizie con due appuntamenti di altissimo profilo artistico, capaci di spaziare dal virtuosismo della danza classica alle melodie immortali delle colonne sonore cinematografiche.

Lunedì 22 dicembre: l'eleganza dell'“Omaggio a Nureyev”

Il primo evento in calendario è fissato per lunedì 22 dicembre, alle ore 21:00, con il “Gala di Danza – Omaggio a Nureyev”. Una serata tributo a Rudolf Nureyev, figura iconica e genio indiscusso della danza del Novecento.

Primi ballerini, étoile e solisti internazionali portano in scena celebri pas de deux del repertorio classico e assoli contemporanei in un programma di altissimo profilo artistico. In scaletta brani tratti da alcuni dei più amati capolavori della danza: Il lago dei cigni, La bella addormentata nel bosco, Lo schiaccianoci, Giselle, Le Corsaire, Spartacus, Diana e Atteone, Le Bourgeois e Don Chisciotte.

Prezzi biglietti (prevendita):

Platea: € 40 / € 35 / € 30

Galleria: € 29 / € 27 / € 25

Un evento da non perdere per gli appassionati della danza classica e contemporanea, in una cornice di grande suggestione.

Lunedì 29 dicembre: le “Musiche da Oscar” di Ennio Morricone

La settimana successiva, lunedì 29 dicembre, sempre alle ore 21:00, l'atmosfera cambierà radicalmente per un'immersione nelle colonne sonore più celebri della storia del cinema. Il Teatro Ariston ospiterà l’“Omaggio a Ennio Morricone – Musiche da Oscar”.

Lo spettacolo ripercorrerà le melodie che hanno segnato intere generazioni, da C’era una volta il West a Nuovo Cinema Paradiso, da Mission a The Hateful Eight. La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Susanna Rigacci, la soprano considerata "la voce di Morricone nel mondo", affiancata dalla vocalist Angelica De Paoli e dall’Ensemble Le Muse, diretti dal maestro Andrea Albertini.

Prezzi biglietti (prevendita):

Platea: € 40 / € 35 / € 33

Galleria: € 32 / € 30 / € 25

Ridotto under 14: € 15 (in entrambe le aree)

Un appuntamento imperdibile per celebrare dal vivo la musica che ha segnato intere generazioni e continua a emozionare spettatori in tutto il mondo.

📍 Informazioni e prevendite:

Biglietti disponibili sul sito ufficiale aristonsanremo.com e presso i punti vendita autorizzati.

📞 Per info: Teatro Ariston – Tel. 0184 506060

🔗 Sito ufficiale: www.aristonsanremo.com