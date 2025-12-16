Vallecrosia, "Il Natale ai tempi di Tik Tok" anima il centro storico (Foto)

"Il Natale ai tempi di Tik Tok" anima il centro storico di Vallecrosia. Lo spettacolo teatrale itinerante a ingresso gratuito proposto domenica pomeriggio dagli SpacciAttori di Sogni e FormAzione lab - Teatro della Luna e scritto da Maura Polito con la regia di Silvia Villa diverte ed emoziona grandi e piccini.

In modo giocoso e partecipe lo spettacolo ha offerto spunti di riflessione sull’oggi, sull’impatto che la modernità, i social e la realtà virtuale stanno avendo o potrebbero avere sul Natale. Per l'occasione erano presenti anche il vicesindaco Cristian Quesada e l'assessore Rosa Rosella Muratore. "Ringraziamo il sindaco Fabio Perri e l'Amministrazione di Vallecrosia per il patrocinio e il gradito sostegno all'evento" - dicono gli organizzatori - "Un grazie va anche all'assessore Rosella Muratore e al vicesindaco Cristian Quesada per aver partecipato all'evento".

"Lo spettacolo verrà riproposto sabato 20 dicembre a Ceriana dove, dopo essere saliti e scesi nei suoi splendidi caruggi, verrà offerta dal comitato festeggiamenti una golosa merenda" - affermano gli organizzatori - "L'ultima replica sarà il 6 gennaio nel suggestivo centro storico di Vallebona per una versione più 'Befanesca' dello spettacolo. A seguire merenda offerta dal comune di Vallebona".