Festival di Sanremo: ben arrivato Alessandro! Catellan è nella città dei fiori per presentare la rassegna dei giovani

Ieri l’ospitata nella trasmissione ‘5 minuti’ di Bruno Vespa ed oggi la sua prima volta a Sanremo per il Festival. Oggi e domani Alessandro Cattelan approda nella città dei fiori per presentare ‘Sarà Sanremo’, ovvero la versione della nuova direzione artistica del Festival dei giovani che cercano un posto nell’elite dell’Ariston, a febbraio.

Oggi pomeriggio, insieme a Carlo Conti, sarà al Casinò per la presentazione della serata di domani ma inizierà anche a respirare l’aria della kermesse canora matuziana che, a febbraio lo vedrà conduttore del ‘Dopo Festival’ dal martedì al venerdì e in veste di co-conduttore nella finale del sabato.

Pantaloni color senape, giacca blu, cappello sgargiante e cuffie sulle orecchie, Cattelan è arrivato in auto da Milano, come sempre all’hotel Globo di piazza Colombo, la storia ‘base’ della Rai per il Festival e le altre manifestazioni. Ora un veloce pranzo e le ‘ultime’ con Carlo Conti e poi via al Casinò, dove alle 14.30 è prevista la presentazione di ‘Sarà Sanremo’ nella sala Privata.

(Foto di Erika Bonazinga)