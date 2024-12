Sarà Sanremo, presentata la finalissima con... sorpresa. Conti: "I big al Festival saranno 31. Si è aggiunta una coppia all'ultimo" (Foto e video)

Con la conferenza stampa della finalissima di Sanremo Giovani, ormai in città si respira in tutte le vie e le piazze la magica atmosfera del Festival della Canzone Italiana. L'appuntamento di domani (in prima serata su Rai 1 ma anche su Rai Radio2 e Raiplay) che farà scoprire quale Sanremo Sarà, porterà al Teatro del Casinò, vestito a festa per l'occasione, i trenta Big del Festival e i titoli delle loro canzoni, oltre, ovviamente, ai sei finalisti di Sanremo Giovani e i due di Area Sanremo (tra loro, solo 4 assumeranno ufficialmente, proprio in questa Finale, il ruolo di "Nuove Proposte" del Festival 2025). A condurre la serata quella che è stata rinomata la Doppia C, ossia la coppia Conti-Cattelan, una sorta di antipasto della serata finale del Festival.

A proposito di Festival. Durante la conferenza Carlo Conti ha sorpreso tutti annunciando che, nella serata di domani, sarà presentato un altro artista (una coppia), che si aggiungerà ai 30 già annunciati: "Si tratta di un artista, anzi: a dire il vero sarà una coppia", ha affermato il conduttore, con più di un sorriso. "Mi è stata presentata all'ultimo una canzone e ho deciso di accettarla. Non potevo dire di no. Una coppia inedita...". Poi la polemica su Tony Effe: "Io sono il direttore artistico e devo giudicare i testi che mi hanno presentato. La canzone di Tony vi sorprenderà".

Immancabile la domanda sulla possibilità di vedere il Festival su altre emittenti? Mager: "Il Tar della Liguria ha detto che dalla prossima edizione il Festival dovrà essere assegnato dopo una manifestazione d'interesse e aggiudicato a chi risponderà in modo più adeguato alla stessa e che il Comune predisporrà. Io sono un avvocato e quindi rispetto le decisioni dei giudici, anche quando non le condivido. Noi ci siamo già attrezzati per costituire un gruppo, in tempi abbastanza brevi, per fare ricorso. Noi abbiamo dato in carico ai nostri legali di fare ricorso al Consiglio di Stato, perché rivendichiamo la correttezza della decisione della precedente amministrazione". Il pensiero di Conti: "Io non posso immaginare il Festival su altre emittenti". Anche il direttore Ciannamea si è esposto sulla questione: "La Rai sta predisponendo il ricorso al Consiglio di Stato, è abbastanza evidente la valutazione circa questo consolidato rapporto con il Comune di Sanremo. I prossimi passi? Ripeto: l'obiettivo è quello di proseguire in questo rapporto, Sanremo, il Festival e la Rai sono inscindibili".

Tornando alla finalissima di domani, la conferma dell'alto livello degli artisti e delle canzoni è arrivato direttamente da Alessandro Cattelan: "Livello molto alto. I ragazzi hanno tutte le carte in regola per fare questo mestiere. Sono canzoni che stanno andando bene, in quanto stanno facendo il loro percorso sulle varie piattaforme di streaming". Carlo Conti: "Ho voluto reinserire la corsa a parte di Sanremo Giovani, perché ho avuto la fortuna di tirare fuori dei bei nomi da quel format (Mahmood, Caccamo, Brancale...). Indipendentemente da come andrà, io dico sempre che si chiude una porta e si aprirà un portone".

Come detto, la realizzazione dello studio televisivo all'interno del Teatro del Casinò ha sorpreso tutti, a partire dal primo cittadino Alessandro Mager: "Se non avessi sentito Ghinamo dire che questa è il Teatro del Casinò, avrei avuto diversi dubbi (ride, ndr). Sì, io sono un esordiente per quanto riguarda il Festival e infatti ho l'emozione della prima volta. Sono sicuro che la finale di domani sarà un successo, come la prossima edizione del Festival. Siamo molto contenti che sia tornato Carlo Conti, che, come me, non è alle prime armi. Conti è un grande amico di Sanremo. Sono sicuro che quando ha detto che Sanremo è la sua seconda casa, fosse sincero. Per il resto siamo pronti. Siamo contenti di questo rapporto (con la Rai, ndr). Mi tufferò nella realtà di questa grande kermesse. Per quanto riguarda i ragazzi, auguri a tutti".

Emozioni forti anche per l'assessore al Turismo, Alessandro Sindoni: "Sono emozionato nonostante non sia la mia prima volta. Tornare qui e respirare nuovamente l'aria di Festival è una cosa che mi piace tantissimo. Vedere consolidarsi e rafforzarsi ancora di più il legame tra Rai, Festival e città mi ha appassionato tanto. La collaborazione con la Rai è intensa e proficua. Carlo Conti, dal 2015, ha rivoluzionato, con le sue idee e le sue visioni, il Festival. Grazie al suo lavoro tanti giovani si sono avvicinati alla kermesse. Sono molto contento che ci sia Alessandro (Cattelan, ndr): un validissimo conduttore".

Per Sanremo Giovani il lungo percorso era iniziato a ottobre con la selezione, da parte della Commissione musicale, dei 46 artisti destinati alle audizioni dal vivo su 564 iscritti. E solo sei di loro sono approdati all'ultimo capitolo. Domani, quindi, la sfida finale, arrivata dopo cinque puntate serratissime su Rai 2, fatte di duelli, successi ed eliminazioni. Una durissima selezione è toccata anche ai giovani di "Area Sanremo" ', che da oltre 250 sono diventati i 2 che parteciperanno a questa finale, con il palco del teatro Ariston negli occhi a portata di mano ma ancora lontano. Quindi ancora sfide al batticuore, mercoledì 18 dicembre su Rai 1, dal Teatro del Casinò di Sanremo, per aggiudicarsi 4 posti disponibili per le Nuove Proposte 2025.

A giudicarli, dopo l'importante lavoro sin qui svolto, sempre la Commissione musicale di "Sanremo Giovani" (Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi - insieme ai "giurati dietro le quinte" Carlo Conti e Claudio Fasulo - Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time). In questa occasione, Carlo Conti vestirà anche i panni di conduttore, presentando i 30 Big del Festival che annunceranno per la prima volta i titoli dei loro brani in gara e si lasceranno andare, sicuramente, a qualche commento inedito e a qualche emozione sincera. Ad esibirsi saranno Angelica Bove, Alex Wyse, Mew, Selmi, Settembre, Vale Lp, Lil Jolie (ossia i sei finalisti di “Sanremo Giovani”) e Maria Tomba e Etra (provenienti da “Area Sanremo”).

(Foto di Erika Bonazinga)