Il Dottor Silvio Falco protagonista domani de 'L'Intervista': con Gianni Micaletto un focus sul futuro ospedale unico

Focus sull'ospedale unico (o nuovo) nella piana di Taggia nell'appuntamento con il format web tv "L'intervista", a cura di Gianni Micaletto, visibile da domani alle 7.

A parlarne è il commissario straordinario per il progetto in questione, il dott. Silvio Falco, incaricato tre mesi fa dal presidente della Regione, Marco Bucci. La puntata affronta anche problemi in cui si dibatte da tempo la sanità nel Ponente, temi che il dott. Falco conosce bene essendo stato per due anni e mezzo (fino a giugno 2022) direttore generale dell'Asl 1 Imperiese.