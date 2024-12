Festival di Sanremo, la città si accende per l’arrivo dei primi big: attesa per la sfilata al Casinò (Foto)

La città di Sanremo si anima con i primi arrivi dei big della musica italiana, protagonisti del prossimo Festival. Un primo assaggio di quella che sarà la "settimana santa" si respira già oggi, con l’attesa sfilata al Casinò, durante l’evento “Sarà Sanremo”, condotto da Carlo Conti e Alessandro Cattelan. Da Olly a Lucio Corsi, piazza Bresca ha accolto alcuni dei volti che, a febbraio, calcheranno il palco del Teatro Ariston nella rassegna musicale più famosa d’Italia.

La serata al Casinò, in programma per questa sera, vedrà anche la finale di Sanremo Giovani, dove otto giovani talenti si contenderanno i posti disponibili per accedere alla competizione principale. Gli artisti, che hanno già dimostrato il loro valore nelle esibizioni precedenti, saranno chiamati a dare il massimo per conquistare il pubblico e la giuria, in un evento che celebra il futuro della musica italiana. Tra una prova e l'altra, alcuni hanno avuto il tempo di fare un salto nella 'movida' matuziana, come Selmi, Vale LP e Lil Jolie.

Tornando a questa sera, gli occhi saranno tutti (o quasi) puntati sul red carpet allestito fuori dal Casinò, che rappresenta uno dei momenti più attesi della giornata: i 30 big infatti sfileranno sotto i riflettori e i flash dei fotografi, accolti dall’entusiasmo dei fan e dalla curiosità dei sanremesi. È l’occasione per vedere riuniti alcuni dei nomi più celebri della musica italiana, pronti a vivere l’avventura sanremese con il calore e il supporto del pubblico.

Sanremo si prepara così a vivere l’atmosfera del Festival, con la città che inizia a trasformarsi per accogliere uno degli eventi più importanti e seguiti in Italia. La presenza dei big, insieme all’emozione di scoprire i vincitori di Sanremo Giovani, darà il via a una serie di appuntamenti imperdibili che condurranno dritti alla kermesse musicale di febbraio.

(Foto di Erika Bonanziga)