Sanremo apre la stagione degli eventi sportivi, Faraldi: “In tanti ci cercano per fare eventi in città”

Volley, concorsi ippici, maratone, tennis, enduro, regate, raduno di auto: sono gli ingredienti del calendario degli eventi sportivi che si svolgeranno da aprile a dicembre messi a punto dall'assessorato allo sport guidato da Giuseppe Faraldi.

L'amministrazione comunale ha investito in totale 159 mila euro per l'organizzazione del calendario che inizierà il 20 aprile per concludersi l'8 dicembre.

“Un calendario che offre tante opportunità - dichiara l'assessore a Turismo e Sport, Giuseppe Faraldi - capace di attirare moltissime persone a Sanremo e atleti provenienti anche dall'estero. Una programmazione che pone l'accento su appuntamenti ormai divenuti storici per Sanremo, di forte tradizione che da anni richiamano consistenti presenze e a cui vengono aggiunte altre iniziative, permettendo anche ulteriori inserimenti e sviluppi”.

Per Faraldi si tratta, di fatto, dell'ultimo calendario sportivo ed è quindi tempo di bilanci: “Sanremo ha confermato quello che nel 2018 ci era stato riconosciuto come Sanremo città dello sport, decine di persone ci cercano per fare eventi in città. Lo sport è un veicolo importante per il turismo. Un momento che ricordo con piacere? Quando compare la tua foto sul libro del Campionato Mondiale di Enduro, è stato molto importante. E qui si riallaccia il discorso della sinergia con gli altri Comuni. Anche il progetto Sanremo Outdoor è stato molto importante. Mi sarebbe piaciuto vedere la fine del mandato con la ristrutturazione completa di Pian di Poma, ma già il fatto di aver iniziato, aver rifatto i campi da calcio, aver demolito le 'baracche', vuol dire veder nascere un fiore all'occhiello”.

Il calendario

20 aprile - Raduno “La Bianchina nella Riviera dei Fiori”

27/28 aprile - Sanremo Gym Festival 2024

17/19 maggio - Ior e Rorc Meeting

18/19 maggio - Festival nazionale Beach Volley

9 giugno - 53ª Cicloturistica Milano-Sanremo

13/16 giugno - Concorso Ippico Internazionale CSI ** Stelle

15 giugno - Run for the Whales 2024

17/22 giugno - Giro d'Italia a vela

20/23 giugno - Concorso Ippico Internazionale CSI ** Stelle

6 luglio - Memorial Franco Botti

12/14 luglio - Circuito del Mediterraneo Cape 31

13 luglio - Transalp “La via del Sale in MTB”

14 luglio - Hard Alp Tour “Pavia/Sanremo”

20/21 luglio - MSB 24H Tre Ponti 2024

24 ago/1 sett - Voleè Cup Tennis Club Solaro

5/6/7 settembre - Hard Alp Tour “Sanremo/Sestriere”

20/22 settembre - Challenge Sanremo

28/29 settembre - XLII Trofeo dei Presidenti

28/29 sett & 5/6/12/13 ott - Sanremo Volley Cup - Memorial Dado Tessitore

25/27 ottobre - Trophee Grimaldi

25/27 ottobre - Gara Campionato Italiano Enduro

30 nov 1 dic - Sanremo Marathon 2024

6/8 dicembre - Regata Meeting Internazionale del Mediterraneo