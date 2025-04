Dieci anni di impegno contro la violenza: grande festa a Bordighera per l’anniversario dell’associazione Noi4You

La serata evento per il festeggiamento dei 10 anni dell’Associazione NOI4YOU, tenutasi giovedì sera presso il “Garden Bistrot” di Bordighera, si è conclusa con un successo oltre le aspettative.

Tavoli perfettamente addobbati di giallo (il colore dell’Associazione), hanno accolto i numerosissimi ospiti occupando l’ampio locale messo a disposizione dai gentili gestori che si sono prodigati affinché il servizio fosse celere e curato.

Gli ospiti e le volontarie hanno così potuto trascorrere una bella serata dove l’emozione della Presidente Laura Tibald e della psicologa Patrizia Sciolla, (fondatrici dell’Associazione) visibilmente commosse dai numerosi tributi di affetto e stima rivolti per il grande impegno sostenuto, ha contagiato i presenti.

Si vuole dunque ribadire il ringraziamento a TUTTI gli ospiti che con la loro presenza hanno dato lustro alla serata, condividendo un momento di grande gioia e confermando così l’apprezzamento per l’attività che NOI4YOU svolge assiduamente.

Un GRAZIE particolare a tutti coloro che hanno generosamente sostenuto a diverso titolo l’Associazione in questi primi 10 anni; grazie all’Amministrazione comunale di Bordighera e al prezioso supporto delle Forze dell’Ordine, alleate in questa battaglia affinché il rispetto prevalga sulla violenza.

Grazie a tutti quelli che, pur non nominati, hanno creduto in questo progetto assicurando sostegno e fiducia. Grazie anche ai giornalisti per aver dato sempre visibilità alle attività dello sportello.

ANCORA GRAZIE!