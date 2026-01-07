Avvistamenti di lupi tra Bordighera e Sasso: cresce la preoccupazione dei residenti per incontri serali (Video)

Negli ultimi giorni cresce la preoccupazione tra i residenti della zona compresa tra Bordighera e la frazione di Sasso a seguito dei numerosi avvistamenti di lupi segnalati in diverse aree del territorio. Le testimonianze, arrivate sia direttamente ai nostri canali sia attraverso chat di vicinato, delineano una situazione che sta attirando l’attenzione di molte famiglie, soprattutto per la frequenza e le modalità con cui gli animali vengono avvistati.

L’episodio più recente risale a ieri sera, intorno alle ore 21:40, quando alcuni residenti hanno segnalato la presenza di uno o più lupi nelle immediate vicinanze delle abitazioni. Nei giorni precedenti, un altro avvistamento particolarmente significativo era stato riportato lungo la strada provinciale in zona Fascia Paina: intorno alle 20:15, quattro esemplari sarebbero stati visti correre lungo la carreggiata. Secondo quanto riferito, uno dei lupi si sarebbe addirittura fermato, facendo alcuni passi indietro verso un’automobile in transito, mostrando un comportamento definito “disinvolto” da chi ha assistito alla scena.

A destare maggiore allarme non è solo il numero degli avvistamenti, ma anche il contesto in cui questi avvengono. Le segnalazioni riguardano infatti quote piuttosto basse, prossime ai centri abitati e a strade frequentemente percorse, oltre a orari serali in cui molte persone si spostano a piedi o portano a passeggio i propri animali domestici. Per chi vive nella zona e possiede cani o altri animali abituati a uscire quotidianamente lungo queste strade, il timore è concreto e comprensibile.

Va sottolineato che non si tratta di un fenomeno del tutto nuovo. Già in passato, infatti, erano stati segnalati avvistamenti di lupi nell’entroterra e nelle aree collinari circostanti Bordighera e Sasso. Tuttavia, la sensazione diffusa tra i residenti è che negli ultimi tempi gli incontri siano diventati più frequenti e ravvicinati, con una maggiore confidenza degli animali nei confronti dell’ambiente antropizzato.

In attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti o degli enti preposti al monitoraggio della fauna selvatica, i cittadini chiedono attenzione e informazioni chiare su come comportarsi in caso di incontro ravvicinato. La presenza del lupo, specie protetta e fondamentale per l’equilibrio dell’ecosistema, pone ancora una volta il delicato tema della convivenza tra uomo e fauna selvatica, soprattutto in territori dove le aree naturali e quelle abitate si intrecciano sempre più.