Sanremo: svuotano un appartamento e abbandonano mobili e elettrodomestici sulla strada sopra Coldirodi (Foto)

Svuotano un intero appartamento tra mobili e suppellettili e abbandonano tutto nella zona di strada Monte Ortigara sopra Coldirodi, a pochi metri dal centro di conferimento dei rifiuti ingombranti.

Incredibile la scena che, questa mattina, si sono trovati di fronte gli operatori di Amaie Energia chiamati da alcuni residenti che hanno fatto la scoperta sulla strada che unisce la frazione di Sanremo con l’entroterra. Mobili, un frigorifero e pure lo scaldabagno, tutti accatastati vicino ai cassonetti della normale differenziata, quasi certamente abbandonati da chi ha rinnovato casa o, forse, da una ditta edile che ha svolto un lavoro di ristrutturazione.

Una fatto che, purtroppo, si ripete costantemente e che vede le forze dell’ordine e gli operatori di Amaie Energia ogni giorno combattere con i maleducati (forse sarebbe meglio chiamarli malviventi) che creano questo tipo di scempio, fuggendo via nel corso della notte. Le pene per questo tipo di abbandoni sono decisamente aumentate ed è delle scorse settimane la multa ad un uomo che ha gettato l’immondizia senza criterio in strada Borgo Tinasso.

Purtroppo, però, la città non può essere disseminata di telecamere e non è semplice per i tutori dell’ordine riuscire a scoprire tutti i colpevoli. Ancora una volta siamo di fronte all’ennesimo esempio di inciviltà che si ripete troppo spesso.