Guerra in Medio Oriente, caos voli e turismo a rischio: Assoviaggi stima circa 100 turisti liguri da riproteggere

Sono circa un centinaio i turisti liguri coinvolti dal caos aeroporti seguito allo scoppio della guerra in Medio Oriente e in fase di riprotezione su altre rotte. A fare il punto è Emilio Cordeglio, presidente regionale Assoviaggi, appena riconfermato vicepresidente nazionale dell’associazione aderente a Confesercenti. «Ad una prima stima sono circa un centinaio i turisti liguri interessati e che stiamo cercando di riproteggere su altre rotte, monitorando costantemente la situazione», spiega Cordeglio. Il conflitto in Iran ha infatti provocato nel fine settimana la più grande interruzione del trasporto aereo degli ultimi anni, con effetti immediati anche sul turismo organizzato.

Secondo le stime di Assoviaggi, nei prossimi 30 giorni il settore potrebbe perdere circa 3.500 prenotazioni tra pacchetti e servizi, per oltre 6,4 milioni di euro di mancati introiti. In Liguria operano 303 tra agenzie e tour operator, che impiegano più di mille addetti. «Nell’immediato la situazione è sotto controllo – prosegue Cordeglio – anche grazie alle coperture assicurative oggi più diffuse. Stiamo riuscendo a organizzare i rientri, ma le preoccupazioni sono per il medio-lungo periodo». L’incertezza, sottolinea, rischia di colpire sia l’outgoing sia l’incoming, considerando che Italia è una delle principali destinazioni turistiche mondiali.

Ogni anno verso i Paesi indirettamente coinvolti – Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Giordania, Arabia Saudita e, in misura minore, Oman – viaggiano oltre 610mila italiani, di cui circa 60mila tramite tour operator e agenzie. Con l’intensificarsi delle azioni militari, chiusure degli spazi aerei e cancellazioni di voli hanno avuto un impatto immediato su sicurezza e logistica. Assoviaggi invita a diffidare dalle informazioni non verificate: l’unica fonte ufficiale, ricorda l’associazione, è il Ministero degli Esteri tramite il portale Viaggiare Sicuri.

Sul fronte incoming, dai cinque Paesi interessati si registrano oltre 170mila arrivi annui e più di 2,5 milioni di pernottamenti, segnale di un possibile contraccolpo anche sui flussi verso l’Italia. Per questo Assoviaggi Confesercenti chiede misure di sostegno rapide, a partire da strumenti di liquidità e interventi che non scarichino integralmente su tour operator e agenzie i costi straordinari di cancellazioni e riprogrammazioni. La situazione resta in costante monitoraggio.