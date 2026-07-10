Incidente sulla A10 tra Savona e Spotorno: un morto all'altezza di Vado Ligure, autostrada chiusa (Foto)

Incidente stradale tra Savona e Spotorno all'altezza di Vado e scatta l'intervento dei soccorsi. Il sinistro tra un'auto e una moto si è verificato poco dopo le 12.00 al km 47+500 in direzione Ventimiglia. Pochi minuti dopo lo schianto, la circolazione è stata completamente bloccata, provocando la formazione di una coda che ha rapidamente raggiunto diversi chilometri. Successivamente il tratto di A10 è stato chiuso con l'uscita obbligatoria al casello di Savona.

Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118, la Croce Bianca, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale incaricato della gestione della viabilità, al lavoro per mettere in sicurezza l'area e consentire le operazioni di soccorso. Purtroppo vani sono stati i tentativi di soccorrere il motociclista che purtroppo non ce l'ha fatta.

L'incidente sta causando pesanti disagi alla circolazione lungo l'A10 in direzione della Riviera di Ponente e del confine con la Francia.