Ponte sull’Argentina: definita in Regione la soluzione ad anello, si lavora al progetto esecutivo

Mattinata positiva oggi in Regione Liguria, dove si è tenuto un nuovo incontro tecnico-operativo tra gli enti coinvolti per affrontare l'emergenza viaria legata alla prossima chiusura del ponte sull’Argentina, prevista dal 1° settembre. Secondo quanto trapelato, sarebbe stata finalmente individuata e condivisa una soluzione tecnica concreta: si tratta del collegamento “ad anello” con rampe di innesto su entrambi i versanti, a Taggia e Riva Ligure, nei pressi dello stadio Sclavi.

Lo spirito di collaborazione tra Regione, Comuni e Amaie Energia viene definito ottimo, con un confronto serrato ma costruttivo tra i tecnici e l’assessore regionale alla Protezione civile e alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone, che ha partecipato al vertice insieme ai rappresentanti degli uffici competenti.

Il lavoro ora prosegue sulla redazione del progetto esecutivo, con l’obiettivo di rispettare le scadenze stringenti imposte dalla situazione. La tempistica è infatti il nodo più delicato: il progetto dovrà essere pronto entro metà luglio per consentire l’avvio dei lavori in tempi rapidi, in modo da essere pronti per la nuova chiusura del ponte per completare gli interventi di messa in sicurezza idraulica.

La soluzione ad anello è stata confermata quindi come la più praticabile, dopo che l’ipotesi della passerella ciclopedonale è stata accantonata per la difficoltà di realizzazione nei tempi previsti. Con l’alternativa viaria definita, ora si attende solo la formalizzazione del percorso burocratico, che richiederà almeno un’ulteriore riunione tecnica nelle prossime settimane.

Intanto, resta confermato l’impegno alla demolizione del vecchio ponte, operazione considerata necessaria per garantire la sicurezza del territorio e la tenuta del torrente Argentina, soprattutto in vista di futuri eventi meteorologici estremi.