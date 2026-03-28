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Attualità | 28 marzo 2026, 18:21

Sindaci, religiosi e fedeli dell'estremo Ponente ligure a Monaco per Papa Leone XIV (Foto)

Erano presenti allo stadio Louis II in occasione della santa messa

Sindaci, religiosi e fedeli dell'estremo Ponente ligure a Monaco per Papa Leone XIV (Foto)

Sindaci, religiosi e fedeli del Ponente ligure a Monaco per Papa Leone XIV. Una rappresentanza dell'Imperiese era presente allo stadio Louis II in occasione della santa messa celebrata, nel pomeriggio odierno, dal Pontefice nell’ambito della sua visita pastorale.

Per l'occasione sugli spalti vi erano diversi primi cittadini, come il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, il sindaco di Vallecrosia al Mare Fabio Perri, il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola e il sindaco di Olivetta San Michele Adriano Biancheri.

Tra i religiosi che hanno preso parte alla cerimonia vi erano il vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta e alcuni parroci.

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Elisa Colli

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