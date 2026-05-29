Casa Serena di Sanremo festeggia i 100 anni di Bianca Laura, una giornata di emozioni e affetto (Foto)

Una giornata di festa, emozione e affetto ha accompagnato ieri i festeggiamenti per i 100 anni di Bianca Laura a Casa Serena di Sanremo. La struttura si è riempita di sorrisi, abbracci e ricordi per celebrare un traguardo straordinario insieme a familiari, amici, ospiti e operatori che hanno voluto rendere omaggio a una vita ricca di storia e umanità.

Tra i momenti più significativi della cerimonia, la consegna di una targa di riconoscimento da parte del sindaco di Baiardo, Remo Moraglia, presente insieme all’intera amministrazione comunale. Un gesto simbolico con cui la comunità ha voluto esprimere gratitudine e ammirazione nei confronti della festeggiata.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha ricordato il ruolo fondamentale degli anziani nella società, sottolineando come siano custodi di memoria, esperienze e valori. Parole che hanno suscitato emozione tra i presenti.

Baiardo, paese attivo e ricco di tradizioni, ha risposto presente: l’amministrazione comunale al completo ha infatti voluto partecipare alla celebrazione per testimoniare la vicinanza della comunità a chi, come Bianca Laura, ha dato tanto nel corso degli anni. La cerimonia ha così unito generazioni, ricordi e affetti in un clima di festa semplice, autentico e profondamente sentito.

La festa è stata organizzata con particolare cura dal personale di Casa Serena. La sala è stata allestita con fiori e fotografie capaci di ripercorrere le tappe più significative della vita di Bianca Laura, mentre il buffet preparato dalla cucina della struttura ha proposto specialità dai sapori genuini e familiari.

Il momento culminante è arrivato con l’ingresso della grande torta per il centesimo compleanno, realizzata dagli chef del centro, accolta da un lungo e caloroso applauso di tutti i partecipanti.

Particolarmente toccante anche l’incontro con le sorelle della centenaria, rispettivamente di 96 e 90 anni, che hanno voluto dedicarle parole cariche di affetto e vicinanza. «Auguri pieni di amore e gratitudine», il messaggio che ha commosso familiari e ospiti.

Visibilmente emozionato, il personale di Casa Serena ha accompagnato ogni momento della celebrazione con attenzione e sensibilità, confermando ancora una volta il valore dei legami umani che si costruiscono quotidianamente all’interno della struttura.

Questa giornata resterà nella memoria di tutti per la bellezza degli sguardi, per le voci che si sono unite in un coro di auguri e per la cura con cui Casa Serena ha organizzato ogni dettaglio. Una festa meravigliosa e commovente, capace di raccontare il significato più autentico della condivisione e dell’affetto. Ancora una volta, Casa Serena si è confermata un luogo dove l’attenzione alla persona e il calore umano trasformano ogni ricorrenza in un momento speciale.