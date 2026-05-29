Sanità, Agenas: Liguria tra le Regioni italiane con i maggiori miglioramenti nella gestione delle liste d’attesa

La Liguria si conferma tra le Regioni italiane che stanno registrando i maggiori miglioramenti nella gestione delle liste d’attesa, sia per le visite specialistiche sia per gli esami diagnostici. È quanto emerge dai dati diffusi da Agenas relativi al primo quadrimestre del 2026, confrontati con lo stesso periodo dell’anno precedente.

Secondo i dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale di tempi rispettati per le visite specialistiche è passata dal 58% all’83,1%, mentre per gli esami diagnostici si è registrato un incremento dal 67,7% all’86,3%.

“Questo risultato è un importante riconoscimento del grande lavoro svolto dalle aziende e da tutti i professionisti del nostro sistema sanitario – sottolinea l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – che ringrazio, ancora una volta, per tutto il lavoro che svolgono ogni giorno. Questi dati positivi sono anche frutto del loro impegno”.

Agenas indica la Liguria tra le realtà che hanno ottenuto risultati positivi e in miglioramento. Un riconoscimento evidenziato anche dalle parole del direttore generale di Agenas, Angelo Tanese, che ha citato la Regione come esempio significativo di andamento positivo nella gestione delle prenotazioni e nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.

“La Liguria viene indicata tra le realtà con risultati buoni e in miglioramento – prosegue Nicolò – e le parole del direttore generale di Agenas Angelo Tanese, che ha citato la nostra Regione come esempio significativo di andamento positivo nella gestione delle prenotazioni e nell’erogazione delle prestazioni, sono per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione”.

L’assessore ha inoltre evidenziato come il percorso di miglioramento sia ancora in corso. “Naturalmente – aggiunge Nicolò – siamo consapevoli che il lavoro non sia concluso e che ci siano ancora margini di miglioramento. Continueremo a investire sull’organizzazione, sull’appropriatezza prescrittiva, sul rafforzamento del personale e sull’innovazione digitale per garantire ai cittadini tempi sempre più rapidi e servizi sanitari di qualità”.

Secondo i dati Agenas, la Liguria rientra tra le 16 Regioni italiane con performance positive per le prime visite specialistiche e tra le 15 con risultati soddisfacenti per gli esami diagnostici, confermando un miglioramento rispetto ai periodi precedenti.