Spostamento delle eco-isole davanti alla scuola Mater di via Nino Bixio: la soddisfazione di Imprese per Sanremo

Dopo le polemiche sollevate nelle scorse ore sul posizionamento delle eco-isole davanti all’ingresso della scuola Mater Misericordiae di via Nino Bixio, arriva un primo passo concreto verso la soluzione del problema. Nella mattinata di oggi, infatti, Amaie Igiene e Servizi e il Comune di Sanremo hanno effettuato un sopralluogo operativo per individuare un nuovo sito dove trasferire i contenitori.

L’associazione Imprese per Sanremo ha espresso soddisfazione per il rapido intervento delle istituzioni, sottolineando però come “il posizionamento davanti ai cancelli della scuola rappresentasse una scelta poco opportuna per un’area così delicata e frequentata”. Viene ribadita la posizione critica sul progetto delle eco-isole, considerate da Imprese per Sanremo una soluzione che rischia di creare problematiche legate al decoro urbano e alla gestione dei rifiuti. “Una città turistica come Sanremo deve puntare su pulizia, ordine e sicurezza urbana”, evidenzia l’associazione, richiamando la necessità di una pianificazione più attenta soprattutto nelle zone sensibili.

Particolare attenzione viene posta anche al tema della prevenzione e della valutazione preventiva degli interventi urbanistici. Secondo l’associazione, prima di installare strutture così impattanti sarebbe necessario un confronto più approfondito con scuole, residenti e attività commerciali. Imprese per Sanremo ha inoltre ringraziato pubblicamente il consigliere comunale Luca Marvaldi per essersi attivato tempestivamente nel confronto con Amaie, contribuendo ad accelerare l’individuazione di una soluzione condivisa.

L’auspicio espresso nel comunicato è che situazioni simili non si ripetano in futuro e che le decisioni riguardanti aree particolarmente sensibili della città vengano affrontate con maggiore attenzione e condivisione.