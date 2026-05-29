Ventimiglia, all’Istituto Comprensivo n. 1 Biancheri in scena “Il museo dei quadri parlanti” con gli studenti del laboratorio teatrale “Si va in scena” (Foto)

Grande partecipazione ed entusiasmo per lo spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale “Si va in scena”, finanziato con i fondi PN (Programmi Nazionali 2021-2027), svoltosi il 28 maggio presso i locali della scuola dell’Istituto Comprensivo n. 1 Biancheri di Ventimiglia, alla presenza di famiglie, docenti e compagni di scuola.

Lo spettacolo finale, dal titolo “Il museo dei quadri parlanti”, ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso laboratoriale iniziato nel mese di febbraio e proseguito fino a maggio, coordinato dai docenti Fabiana Facciolo e Giuseppe Sciovè, con la partecipazione di 22 alunni delle classi dalla prima alla terza della scuola secondaria di primo grado.

Attraverso il teatro, gli studenti hanno dato voce e vita ad alcuni celebri capolavori dell’arte, reinterpretandoli con testi originali, creatività e sensibilità personale. I quadri sono diventati personaggi parlanti, protagonisti di storie emozionanti, ironiche e coinvolgenti, capaci di conquistare il pubblico presente.

Gli spettatori sono stati accolti e accompagnati nel percorso teatrale dagli alunni e dalle alunne Toka Abouibrahim, Emi Hani, Xhensila Sineci, Alessandro Greco e Grazia Pelorosso, impegnati nel ruolo di accompagnatori. Nel ruolo di guide, Arjei Luca, Sofia Presta, Demetra Bosco, Lara Bigoni, Emma Ciliberti, Viola Giordanengo, Alyssa Benedetti e Chiara Laganà hanno presentato i quadri e introdotto le opere.

Durante lo spettacolo hanno preso vita “La donna con l’ermellino” di Leonardo da Vinci, interpretata da Alessia Zarbo; “Il bacchino malato” di Caravaggio, interpretato da Nicolas Provenzani; “La ragazza con il turbante” di Vermeer, interpretata da Viola Braini; “Le ballerine” di Degas, interpretate da Ennia Gjyzeli e Alice Manfredini; “La donna in oro” di Klimt, interpretata da Samar Bhidra; “L’urlo” di Munch, interpretato da Christian Reppucci; le opere di Banksy “Balloon Girl”, interpretata da Matilda Mariani, e “Flower Thrower”, interpretato da Leonardo Garrido; e “Il viandante sul mare di nebbia” di Friedrich, interpretato da Martino Nurra.

Gli alunni hanno dimostrato impegno, partecipazione ed entusiasmo, mettendosi in gioco con grande serietà e capacità espressiva. Il laboratorio si è rivelato un’importante esperienza formativa, capace di unire arte, emozioni, collaborazione e valorizzazione dei talenti individuali.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti gli alunni e le alunne partecipanti, ai docenti Fabiana Facciolo e Giuseppe Sciovè, al Dirigente scolastico Dott.ssa Mara Ferrero, alle collaboratrici del dirigente scolastico professoresse Marica Brozzoni e Serena Romeo, alla DSGA Maria Cristina Granata, al personale ATA e a tutte le persone che hanno contribuito alla buona riuscita del progetto.