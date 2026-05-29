Tunnel di Tenda, Anas prolunga l'orario per il ponte del 2 giugno: transito esteso fino alle 23

Buone notizie per i pendolari e per i turisti che hanno deciso di trascorrere il ponte della Festa della Repubblica tra la Liguria, il Piemonte e la Costa Azzurra. La Commissione Intergovernativa Italia-Francia ha deliberato una modifica straordinaria degli orari di transito all’interno del tunnel di Tenda proprio in vista del lungo fine settimana del 2 giugno.

Al fine di favorire gli spostamenti e alleggerire il traffico, a partire da sabato 30 maggio e fino a martedì 2 giugno compreso, l’orario di apertura della galleria sarà esteso fino alle ore 23:00.

Anas ha comunicato il dettaglio del calendario e delle fasce orarie che regoleranno il passaggio dei veicoli nei prossimi giorni:

Sabato 30, domenica 31 maggio e martedì 2 giugno (Festa della Repubblica): il tunnel di Tenda sarà aperto in modalità continuativa dalle 6:00 alle 23:00 .

(Festa della Repubblica): il tunnel di Tenda sarà aperto in modalità continuativa dalle . Lunedì 1° giugno: il transito sarà consentito esclusivamente nelle due fasce orarie 6:00 – 8:00 e 18:00 – 23:00.

La parentesi di stop prolungato terminerà con la fine del ponte. A partire da mercoledì 3 giugno, infatti, gli orari di transito torneranno a essere regolati secondo la recente configurazione standard:

Dal lunedì al venerdì : tunnel aperto nelle due fasce giornaliere 6:00 – 8:00 e 18:00 – 21:00 .

: tunnel aperto nelle due fasce giornaliere e . Sabato, domenica e festivi italiani: apertura continuativa dalle 6:00 alle 21:00.

La raccomandazione per tutti gli automobilisti è quella di pianificare il viaggio tenendo conto delle finestre orarie indicate per evitare code o attese prolungate agli ingressi del tunnel.