Sanremo, nuova ordinanza sul demanio marittimo: stagione balneare dal 15 maggio al 15 settembre

Il Comune di Sanremo ha approvato la nuova ordinanza dirigenziale n. 323 che disciplina le attività balneari sul litorale cittadino per la stagione 2026. Il provvedimento, firmato il 27 maggio, recepisce le recenti disposizioni nazionali e regionali in materia di demanio marittimo e sicurezza della balneazione. La nuova disciplina stabilisce che la stagione balneare si svolgerà dal 15 maggio al 15 settembre, mentre il periodo di apertura obbligatoria per stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate sarà compreso tra il 1° giugno e il 15 settembre.

Tra le novità più rilevanti, viene confermato l’obbligo del servizio di salvataggio durante gli orari di apertura balneare e vengono definiti con precisione gli orari minimi di funzionamento delle strutture. Dal 1° giugno al 15 settembre gli stabilimenti dovranno restare aperti senza interruzioni dalle 9 alle 19. L’ordinanza introduce inoltre nuove disposizioni sulla sicurezza e sulla gestione degli arenili. Previsto il divieto di campeggio, di accensione di fuochi sulla spiaggia, di abbandono di rifiuti e di utilizzo di apparecchi sonori ad alto volume. Vietati anche i tuffi dalle scogliere e il sorvolo delle spiagge a quota inferiore ai 300 metri. Particolare attenzione viene riservata agli animali domestici. Restano infatti individuate tre aree dedicate all’accoglienza dei cani: Tre Ponti Banchette, Bussana Ponente e la spiaggia libera di Pian di Poma levante. Fuori da queste aree, durante la stagione balneare, sarà vietato condurre animali sugli arenili.

Importante anche il capitolo dedicato all’accessibilità. I concessionari dovranno garantire percorsi idonei per le persone con disabilità e assicurare condizioni di accessibilità e visitabilità delle strutture, in conformità alla legge 104 del 1992. L’ordinanza prevede inoltre specifiche misure in caso di maltempo e allerte meteo. In presenza di allerta arancione o rossa, i gestori dovranno adottare tutte le misure di sicurezza necessarie, fino all’eventuale chiusura delle strutture. Nel documento si sottolinea anche l’obbligo di esposizione al pubblico dell’ordinanza, del tariffario e di un QR code informativo sulla qualità delle acque e sulla balneazione. “La stagione balneare è fissata dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre”, si legge nel richiamo al decreto legge nazionale recepito dal Comune.