Sanremo, Michela Taricco e Diego Enrique Molina Solorzano sposi a Palazzo Bellevue

Nella splendida cornice di Palazzo Bellevue, storica sede del Comune di Sanremo, si è celebrato il matrimonio di Michela Taricco e Diego Enrique Molina Solorzano, circondati dall’affetto di familiari e amici.

La cerimonia civile si è svolta nelle eleganti sale del palazzo liberty, simbolo della città dei fiori e luogo ricco di storia e fascino, ed è stata celebrata dal Consigliere Comunale Vittorio Toesca, amico di lunga data della famiglia Taricco. Un momento intenso ed emozionante che ha unito due percorsi di vita in una promessa condivisa di amore, rispetto e futuro.

Tra poesia e musica, la celebrazione è stata resa ancora più suggestiva, alternando parole cariche di significato a momenti di grande sensibilità, in un’atmosfera intima e calorosa. Tra sorrisi, commozione e applausi, gli sposi hanno pronunciato il loro “sì”, rendendo ancora più speciale una giornata destinata a restare nel cuore di tutti i presenti.

A Michela e Diego i migliori auguri per un cammino insieme ricco di serenità, complicità e felicità.